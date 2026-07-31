Жители прибрежных районов Англии и Уэльса в среднем возрасте чаще живут сразу с несколькими хроническими заболеваниями, выяснили ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL). Однако дело, судя по результатам, не в самом море. Разрыв в здоровье исследователи связывают с бедностью прибрежных территорий и миграцией — люди с более слабым здоровьем чаще остаются там или переезжают туда.

Allison Huang, Unsplash

Ученые использовали данные 28 374 участников двух многолетних исследований, за которыми наблюдали с рождения до среднего возраста. У родившихся в 1958 году наличие двух и более хронических заболеваний оценивали в 55 лет, у родившихся в 1970-м — в 46 лет. В список вошли диабет, астма, гипертония, болезни сердца, депрессия, рак, боли в спине, а также проблемы со слухом и зрением.

В когорте родившихся в 1958 году у тех, кто к 42 годам остался на побережье или переехал туда, вероятность иметь несколько хронических заболеваний к 55 годам была как минимум на 20% выше, чем у участников, уехавших из прибрежных районов в возрасте от 16 до 42 лет.

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Однако сама близость к морю не объясняет разрыв в здоровье. Исследователи связали его с неблагополучием районов и избирательной миграцией. Так, люди, выросшие в самых бедных прибрежных сообществах, втрое чаще оставались там к среднему возрасту, чем те, кто провел детство в наиболее благополучных районах у моря.

По словам соавтора исследования профессора Стивена Дживраджа, более слабое здоровье жителей побережья связано с сочетанием двух факторов — высокого уровня бедности и избирательной миграции. Люди с проблемами со здоровьем чаще остаются в таких районах или переезжают туда, поэтому само море не может полностью объяснить статистический разрыв.

При этом близость к морю сама по себе может быть полезна для здоровья. В прибрежных районах зачастую чище воздух, а прогулки на природе помогают снижать стресс. Однако эти преимущества теряются из-за местных экономических проблем. Упадок традиционных отраслей, включая рыболовство и туризм, нехватка рабочих мест и транспортная изоляция прибрежных территорий усиливают неравенство в сфере здравоохранения. Сама география побережья также может затруднять доступ жителей к учебным заведениям и работе.

Авторы призывают уделить больше внимания развитию прибрежных регионов, сочетая меры по улучшению системы здравоохранения с программами экономической поддержки.

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