Депрессия влияет на привычки в еде и затрагивает около 280 млн человек во всем мире. Исследователи из Университетской клиники Бонна (UKB) и Университетской клиники Тюбингена обнаружили, что хотя люди с депрессией часто испытывают снижение аппетита, они, как правило, предпочитают пищу, богатую углеводами.

Депрессия влияет на людей по-разному. Некоторым трудно выходить из дома, в то время как другим удается поддерживать привычный темп жизни. Многие люди, страдающие депрессией теряют аппетит, в то время как другие обнаруживают, что едят больше, часто испытывая тягу к сладкому. Эти изменения, в свою очередь, могут привести к заметным изменениям в весе.

«Многие люди с депрессией страдают от общей потери аппетита. У других он усиливается во время депрессивного эпизода и даже появляется тяга к еде, особенно к сладкому. Эти изменения могут затем привести к изменению веса, — объясняет автор исследования, профессор Нильс Кремер. — Несмотря на это, мало что известно о пищевых предпочтениях пациентов с депрессией, хотя эта информация, возможно, могла бы способствовать разработке новых терапевтических подходов».

Это исследование впервые показало, что депрессия связана с определенными изменениями в пищевом поведении, на которое влияет состав различных продуктов. Ключевыми факторами в этих предпочтениях являются макронутриенты, которые составляют основу рациона: белки и жиры, и углеводы, служат основным источником энергии для клеток человека.

Люди, страдающие депрессией, демонстрируют меньшую тягу к еде, богатой жирами и белками, по сравнению со здоровой контрольной группой. Напротив, они склонны отдавать предпочтение пище, богатой углеводами, такой как сладости. В исследовании более высокая доля углеводов также привела к выбору пищи, богатой жирами и белками.

Другими словами, у пациентов, страдающих депрессией также наблюдалась повышенная тяга к еде, богатой жирами и углеводами, например, к молочному шоколаду. Такая высококалорийная пища также, как правило, характеризует нездоровую диету. До сих пор предполагалось, что тяга к пище, богатой углеводами, связана с повышенным аппетитом.

«Теперь мы смогли показать, что это не так. На самом деле, тяга к углеводам больше связана с общей тяжестью депрессии, особенно с симптомами тревоги», — объясняет другой автор исследования Лилли Турн.

Выводы, к которым пришли ученые, подняли дополнительные вопросы для будущих исследований и поисков лечения. «Поскольку продукты, содержащие углеводы, вызывают реакцию вознаграждения в мозге через другие сигнальные пути, чем продукты, богатые жирами и белками, возможно, из этого можно будет вывести лучшие подходы к лечению», — объясняет профессор Нильс Кремер.

«Терапия, направленная на связь между кишечником и мозгом, кажется особенно многообещающей. Первоначальные исследования уже показали, что голодание или пробиотическая пища могут иметь антидепрессивный эффект, — говорит Лилли Терн. — Также было показано, что у людей с депрессией происходят изменения в микробиоме, которые могут усугубить ее симптомы».

Ранее исследователи из Южной Кореи также обнаружили, что вероятность наличия умеренных симптомов депрессии увеличивалась на 13% при каждом повышении среднегодовой температуры воздуха на 1°C по сравнению со средней температурой в период 1961–1990 годов. Они составили 14% для взрослых в возрасте от 19 до 40 лет и 15% для участников, которые жили в одном и том же мегаполисе в течение 20 лет или более.