Новое исследование показало, что подъем по лестнице может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, с 24% снижением риска смертности от любой причины и 39% снижением от сердечно-сосудистых проблем. Доктор Софи Паддок рекомендует включить подъем по лестнице в ежедневную рутину, поскольку он приносит значительную пользу для здоровья, даже если делать это короткими подходами.

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Подъем по лестнице связан с увеличением продолжительности жизни, говорится в исследовании, представленном на ESC Preventive Cardiology 2024 — научном конгрессе, организованном Европейским обществом кардиологов (ESC). Это делает такое упражнение простым, но эффективным дополнением к повседневной жизни.

«Если у вас есть выбор — подняться по лестнице или на лифте, выбирайте лестницу, так как это поможет вашему сердцу», — говорит автор исследования доктор Софи Паддок из Университета Восточной Англии и Норфолка и Норвичского университетского госпиталя Foundation Trust, Норвич, Великобритания.

«Даже короткие всплески физической активности оказывают благотворное влияние на здоровье, и короткие подъемы по лестнице должны быть достижимой целью для включения в повседневную жизнь», — добавляет она.

Сердечно-сосудистые заболевания в значительной степени можно предотвратить с помощью мер по изменению образа жизни, таких как регулярная физическая активность. Однако однин из четырех взрослых в мире, по статистике, не выполняют рекомендуемые упражнения. Подъем по лестнице — это простая и доступная форма физической активности, которую часто недооценивают. В этом исследовании изучалось, может ли подъем по лестнице помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти.

Авторы собрали лучшие имеющиеся данные по этой теме и провели мета-анализ. Исследования проводились независимо от количества лестничных пролетов и скорости подъема. В итоговый анализ вошли девять исследований с 480 479 участниками. В популяцию исследования входили как здоровые люди, так и те, у кого в прошлом был инфаркт или заболевание периферических артерий. Возраст варьировался от 35 до 84 лет, 53% участников были женщинами.

По сравнению с теми, кто не поднимался по лестнице, подъем по лестнице был связан с 24% снижением риска смерти от любой причины и 39% снижением вероятности смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Подъем по лестнице также был связан со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт, сердечную недостаточность и инсульт.

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«Основываясь на этих результатах, мы бы рекомендовали людям включить подъем по лестнице в свою повседневную жизнь. Наше исследование показало, что чем больше подъемов по лестнице, тем больше пользы — но это нужно подтвердить. Так что, будь то на работе, дома или в другом месте, ходите по лестнице», — заключает доктор Паддок.