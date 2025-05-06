Катаракта — заболевание, вызывающее помутнение хрусталика и ухудшение зрения. Самыми распространенными причинами считаются ультрафиолетовое излучение, генетическая предрасположенность и возраст. Однако ученые обнаружили, что изменения климата также могут вызвать развитие катаракты и других глазных заболеваний.

В 2024 году средняя температура поверхности Земли стала самой высокой за всю историю наблюдений. Для человека повышение температуры тела до 40 °C грозит тепловым ударом. Когда речь идет о зрении, тепловой удар может повредить естественные механизмы, защищающие глаза от вредных веществ, известных как активные формы кислорода, объясняет Лусия Эчеваррия-Лукас, врач-офтальмолог из Испании.

Хрусталик глаза состоит из белков, которые должны быть расположены определенным образом, чтобы оставаться прозрачными. Однако активные формы кислорода могут их повредить, что приводит к помутнению и впоследствии к катаракте. Кроме того, процесс повреждения белков необратим и восстановить их невозможно.

На юге Испании за десять лет исследований обнаружилось, что с каждым градусом повышения максимальной средней температуры в год на каждые 100 тыс. жителей приходится дополнительно почти 380 случаев катаракты. Обычно это заболевание поражает людей старше 60 лет, но в регионах с высоким уровнем занятости в сельском хозяйстве, катаракта все чаще встречается у молодых людей от 15 до 49 лет.

Согласно Эчеваррии-Лукасу и ее коллеге, Хосе Марии Сенталесу-Гонсалесу из Университета Малаги, глобальное потепление является еще одним фактором, способствующим развитию глазных заболеваний, так как оно увеличивает наше воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения. Это частично связано с тем, что в теплую погоду люди проводят больше времени на улице.

В некоторых регионах, например в Южной Калифорнии и на Коста-дель-Соль в Испании, жаркие и сухие ветра уничтожают водяной пар в атмосфере, который обычно поглощает ультрафиолетовые лучи. Кроме того, УФ-излучение ведет к образованию активных форм кислорода, которые могут повредить хрусталик глаза.

Не только катаракта — какие еще болезни глаза вызывает потепление

Катаракта является самой распространенной причиной ухудшения зрения, но изменение климата также приводит к увеличению случаев других заболеваний глаз. К ним относятся кератит (воспаление роговицы), птеригиум (разрастание ткани на белой части глаза) и конъюнктивит (инфекция или раздражение глаза). Исследование 2023 года в Урумчи показало, что при температуре выше 28,7 °C риск конъюнктивита увеличивается на 16%. Изменение климата приводит к более длительному цветению и росту плесени, что способствует появлению аллергического конъюнктивита, отмечает офтальмолог Малик Кахук. Кроме того, засухи могут вызывать нехватку пищи и питательных веществ, вредящих зрительному нерву, а использование небезопасной воды в такой ситуации увеличивает риск глазных инфекций.

Чтобы защитить глаза от воздействия климатических изменений, необходимо предпринимать простые шаги. Хесус Родриго Комино из Университета Гранады рекомендует использовать защитные аксессуары, такие как головные уборы с козырьком и солнцезащитные очки с УФ-фильтром. Кроме того, специализированные контактные линзы с гидрогелем могут помочь защитить глаза от ультрафиолетового излучения. Также стоит включить в рацион продукты с витаминами A, C и E и избегать курения и алкоголя.

Некоторые программы активно работают над решением этой проблемы, среди которых выделяется Национальная программа Индии по борьбе со слепотой и нарушениями зрения. Эта инициатива предоставляет возможность для получения недорогих операций по удалению катаракты, что значительно улучшает доступ к необходимой медицинской помощи для множества людей.

Ранее британские ученые получили разрешение в ближайшее время проверить, поможет ли «затемнение» солнечного света бороться с глобальным потеплением. Эту стратегию некоторые критики назвали «безумной».