В школе на севере штата Нью-Йорк решили привлечь к занятиям человекоподобного робота с искусственным интеллектом. Уже в сентябре Салли начнет помогать учителям и ученикам старших классов в городе Саламанка.
Робота стоимостью $57 тыс. разработала компания Realbotix Corporation. Салли получила каштановые волосы, латексную кожу, подвижные руки и голос с акцентом, характерным для западной части штата Нью-Йорк. Однако перемещаться по классу самостоятельно она не сможет — нижняя часть робота остается неподвижной.
На первом этапе Салли будет работать только с учениками 11–12-х классов. Робот поможет преподавателям проводить занятия по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту в рамках образовательной программы Woz Ed, созданной при участии сооснователя Apple Стива Возняка.
По словам директора школьного округа Марка Билера, появление такого помощника стало очередным этапом развития образования.
«Не все готовы к значительным изменениям в образовании. Когда-то люди спорили, нужны ли учителям электронная почта и интернет. Искусственный интеллект — следующий этап подобных дискуссий», — отметил он.
В школьной администрации подчеркнули, что робот не заменит преподавателей, а станет дополнительным инструментом на занятиях. Салли не будет выдавать ученикам готовые ответы. Вместо этого она с помощью подсказок поможет им самостоятельно находить решения и разбираться в материале.
Разработчики также заверили, что система будет работать в закрытом режиме. По их словам, робот не станет собирать персональные данные учеников, вести аудио- и видеозапись или передавать информацию компании-разработчику.
Школьный округ Саламанка находится на территории индейской резервации Аллегейни, где живут представители народа сенека. В местных школах обучаются около 1,4 тыс. детей, более трети из них относятся к коренным народам США.
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