Перечень компаний, чьи сотрудники могут претендовать на ИТ-ипотеку, увеличился более чем вдвое и теперь включает свыше 6 тыс. организаций. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. Это расширяет возможности айтишников для приобретения жилья на выгодных условиях.

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К участию в программе допускаются ИТ-компании, которые в 2024 году применяли налоговые льготы и подали в Федеральную налоговую службу (ФНС) согласие на раскрытие налоговой тайны по коду 10 062 не позднее 20 мая 2025 года.

Следующее обновление перечня запланировано после 25 сентября 2025 года. Компаниям, желающим попасть в список, необходимо подать согласие в ФНС не позднее 20 сентября.

Если компания ранее предоставила бессрочное согласие, повторная подача не требуется. В противном случае банк не сможет подтвердить право заемщика на льготу. Новые условия программы, вступившие в силу с 1 августа 2024 года, не распространяются на кредиты, оформленные ранее.

Проверить, включена ли компания в перечень, можно через сервис на портале Госуслуг, указав ИНН или наименование организации. Если компания отсутствует в списке, Минцифры рекомендует сотрудникам уведомить работодателя. Возможная причина — некорректное оформление или несвоевременная подача согласия.

Льготную ИТ-ипотеку по ставке 6% можно оформить с 2022 года. Среди основных требований для ее получения: