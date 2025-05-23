Каждый десятый (9%) ИТ-специалист не соответствуют требованиям по минимальному доходу для получения льготной ипотеки, следует из опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру». Для участия в программе в городах-миллиониках необходимо получать 150 тыс. руб., а в менее крупных — 90 тыс. руб. Подробности — в распоряжении «Инк.»

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Опрос 2 тыс. ИТ-специалистов показал, что еще 19% из них не могут участвовать в программе, так как работают в компаниях, зарегистрированных в Москве или Санкт-Петербурге, что исключает их, даже если они живут в других регионах.

При этом спрос на программу остается высоким. Так, 11% планируют подать заявку, 16% уже оформили ипотеку на новых условиях и только 7% столкнулись с исчерпанием лимитов. При этом 3% взяли ипотеку на общих условиях до запуска программы, а еще 3% рассчитывают на семейную или сельскую ипотеку. Около 32% не заинтересованы в покупке недвижимости.

По словам директора департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анны Романенко, для дальнейшего расширения охвата и поддержки специалистов в отрасли важно продолжать обсуждение возможной корректировки критериев, особенно в части региональной принадлежности и уровня доходов.

Ранее Минцифры отменило лимиты, ограничивающие банки в объеме выдаваемых льготных ИТ-ипотек. Мера, согласованная с правительством, исключит ситуации, когда банки приостанавливали выдачу кредитов из-за исчерпания лимитов, что ранее требовало отдельных решений кабмина для их возобновления.

Премьер-министр Михаил Мишустин также сообщил, что правительство дополнительно направило 60,8 млрд руб. на субсидирование льготной ипотеки для ИТ-специалистов.