Отраслевые ИТ-ассоциации направили президенту России письма с расчетами, согласно которым налоговые нововведения для ИТ-сектора приведут к потерям бюджета около 46,5 млрд руб., хотя Минфин ожидает дополнительный доход в 25 млрд руб., сообщает Forbes. Объединения предлагают вместо отмены льгот по НДС повысить налог на прибыль для всей отрасли на 2,5−3 п.п.

Freepik

Письмо подписали директор ФРИИ Кирилл Варламов, вице-президент «Опоры России» Елена Волотовская, президент «Руссофта» Валентин Макаров, президент Союза технологических компаний Евгения Дмитриева и президент ассоциации «МИТ-Мы ИТ» Евгений Титаренко. Отдельное обращение направили ассоциации «Отечественный софт», АПКИТ и «Руссофт» в лице руководителей Рената Лашина, Николая Комлева и Валентина Макарова.

Авторы ссылаются на данные публичной отчетности: совокупная выручка аккредитованных Минцифры компаний в 2024 году составила 9,5 трлн руб., прибыль до налогообложения — 985 млрд руб. При действующей льготной ставке налога на прибыль 5% ее повышение на 2,5−3 п.п. позволит компенсировать отказ от других изменений и сохранить потенциал российских разработчиков, считают в объединениях.

29 сентября правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс. Документ предусматривает отмену освобождения от НДС при коммерциализации софта из реестра отечественного ПО, двукратное повышение тарифов страховых взносов ИТ-компаний с 7,6% до 15%, а также сокращение в шесть раз размера годовой выручки для применения УСН — с 60 млн до 10 млн руб. Глава Минцифры Максут Шадаев отметил в своем Telegram-канале, что правительство расширяло поддержку отрасли, пока была возможность, но сейчас ситуация непростая и планируется общее увеличение НДС с отменой льгот для малого бизнеса.

Ассоциации настаивают: более 40% IT-компаний с годовым доходом до 60 млн руб. окажутся на грани выживания. Средняя рентабельность в отрасли по итогам 2024 года не превышает 10%, указывают авторы писем. Чтобы компенсировать налоговую нагрузку, компаниям придется сократить персонал на 10% и снизить прибыль еще на 10%.

Отрасль может одномоментно потерять от 30 тыс. до 40 тыс. высококвалифицированных специалистов, которые с большой вероятностью будут востребованы в других странах, прогнозируют в объединениях. Снижение прибыли повлечет уменьшение налоговых поступлений примерно на 6,5 млрд руб., а сокращение специалистов и их отток отразится на НДФЛ в размере 30−40 млрд руб. при средней зарплате 200 тыс. руб.

«Налоговая нагрузка на ИТ-компании фактически вырастает сразу в шесть раз (с 5% до 30% от выручки). Поскольку у ИТ-компаний нет дальнейших цепочек закупок, а основной расход — до 80% — зарплата программистов, НДС зачесть не получится, это, по сути, оборотный налог», — говорится в письме.

Исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев выразил общую позицию объединений: отрасль понимает трудности с формированием бюджета и полагает, что оптимальные решения могут быть найдены только в диалоге государства и бизнеса.

Управляющий партнер ЮК «Зарцын и партнеры» Людмила Харитонова считает, что государство выиграет в короткой перспективе, но IT-бизнес уже думает об уходе из страны. Она предлагает разделить сектор на сегменты и дифференцировать налоги: крупный бизнес и B2B-сектор могут работать с НДС, а В2С-сегменту важно сохранить льготы. Здравый порог перехода на НДС — 150−200 млн руб. годовой выручки, когда пройден этап «долины смерти», полагает юрист.