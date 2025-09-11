Рынок труда в российском ИТ-секторе развивается противоречиво: несмотря на рост числа резюме, работодатели продолжают сталкиваться с дефицитом квалифицированных специалистов. Оптимизация ИТ-бюджетов снижает спрос и усиливает дисбаланс, а компании и рекрутеры подчеркивают, что поиск нужных сотрудников занимает все больше времени.

С января по август 2025 года российские компании разместили свыше 88 тыс. вакансий для программистов и разработчиков, пишет «Ъ», ссылаясь на данные hh.ru. В среднем на одну позицию приходится 14 откликов. Наибольшая конкуренция среди «джунов» — 18,6 резюме на вакансию, у «мидлов» показатель ниже — 14,7, тогда как «синьоров» по-прежнему не хватает — лишь 3 резюме. Для сравнения, год назад эти коэффициенты составляли 9,8, 7,5 и 1,1 соответственно.

По данным hh.ru, на ситуацию с конкуренцией в ИТ повлияла более осторожная политика найма, связанная с сокращением бизнес-бюджетов. В итоге спрос на специалистов снизился, но интерес россиян к отрасли не упал. Более того, «джуны», получившие образование на ускоренных онлайн-курсах в годы пандемии, постепенно переходят в категорию «мидлов», что увеличивает их число и ожидания по зарплате.

Однако у многих выпускников курсов и вузов не хватает практических навыков для работы над реальными проектами. В результате складывается парадокс: несмотря на избыток резюме, компании все так же ощущают нехватку квалифицированных кадров, а закрытие вакансий занимает больше времени.

В SuperJob подтверждают, что молодым ИТ-специалистам без опыта трудно найти работу: работодатели в первую очередь ищут сотрудников уровня «мидл» и «синьор». При этом число вакансий в отрасли за год снизилось на 10%, тогда как количество резюме выросло на 12%. По данным «Хабр. Карьеры», во второй половине 2025 года вакансий стало меньше на 17%, а откликов на одну позицию стало больше на 14%.

Особенно высока конкуренция среди «джунов» — в среднем 129 откликов на вакансию, для «синьоров» этот показатель равен 58 (при том, что не все откликнувшиеся соответствуют уровню). Директор по стратегическому HR компании «Рексофт» Кира Лопаткина отметила, что число вакансий для «джунов» и «мидлов» сократилось по сравнению с 2024 годом, и это косвенно заставляет специалистов этих категорий снижать свои зарплатные ожидания.