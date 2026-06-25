Основное приложение «ВКонтакте» стало недоступно для скачивания в российском сегменте App Store, убедился «Инк». До этого из App Store пропали другие приложения экосистемы VK — «Дзен», VK Видео, VK Мессенджер, VK Музыка, VK Знакомства, «Одноклассники» и почта Mail.ru.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Приложение исчезло из каталога примерно через час после подготовки первоначальной версии этого материала. Таким образом, ограничения затронули не отдельные сервисы, а практически всю основную линейку приложений компании.

В VK подтвердили «Инку» удаление приложений и сообщили, что пользователи больше не могут скачивать их или устанавливать обновления через App Store. В компании утверждают, что Apple приняла решение без предварительного уведомления и объяснения причин.

В VK также подчеркнули, что компания не находится под международными санкциями. По словам представителей холдинга, Apple ранее получила необходимые юридические заключения, подтверждающие отсутствие санкций в отношении VK.

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В VK отметили, что ограничения Apple коснулись приложений для общения, просмотра видео, прослушивания музыки, знакомств, чтения публикаций и работы с электронной почтой, которыми ежедневно пользуются миллионы людей.

Уже установленные приложения продолжат работать. Пользователи смогут пользоваться ими и дальше, однако повторная установка и обновление через App Store пока недоступны. Это касается и основного приложения «ВКонтакте», если оно уже установлено на устройстве. Доступ к самим сервисам при этом сохраняется на устройствах, где приложения были установлены ранее.

Подобные ситуации возникали и раньше. В предыдущие годы отдельные сервисы VK также исчезали из App Store, но позднее некоторые из них возвращались в каталог после взаимодействия компании с Apple и профильными ведомствами.

Владельцев Android-устройств ограничения не затронули. Приложения VK по-прежнему можно скачивать и обновлять через RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps, а также с официальных ресурсов компании.

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