Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин честно признается: он не пользуется искусственным интеллектом ни для подготовки к интервью, ни для брейнсторминга, ни для управления бизнесом — предпочитает живые разговоры и «человеческую энергетику» за столом. При этом именно его «Норникель» — один из лидеров по внедрению ИИ в промышленности и уже зарабатывает на этом десятки миллиардов рублей в год.

Это такой парадокс основателя: личные привычки могут оставаться аналоговыми, пока решения по ИИ в компании принимаются системно и без фанатизма.

«Я, например, не пользуюсь искусственным интеллектом, а стараюсь оставаться человеком, который может при помощи естественного интеллекта провести какой-то арбитраж разных позиций в своем бизнесе. Ну или даже в своей семье»,— заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Для себя Потанин проводит довольно жесткую границу: сложные и прорывные решения он готов принимать только в очном режиме, без посредничества чат-ботов и видеоконференций. Пандемийный опыт, по его словам, показал, что никакой искусственный интеллект не заменит «человеческого» брейнсторминга, где участники сидят за одним столом и считывают реакцию друг друга в режиме реального времени. В его картине мира ИИ — не новый начальник, а просто мощный слой инфраструктуры, который должен помогать людям, но не вытеснять их из процесса принятия решений.

При этом, если оторваться от личных привычек, «Норникель» выглядит как компания, которая очень рано поняла, что деньги в примении ИИ — не в разговоре с чат-ботом, а в производственных процессах. Еще с 2021 года, когда ChatGPT пока даже не запустили, весь путь руды на этом производстве обвешан датчиками, а модели машинного обучения в реальном времени подбирают оптимальные параметры по сотням показателей, рассказал бизнесмен. Человек физически не может учитывать такой объем данных, а алгоритм может.

Экономика этого уже измеряется десятками миллиардов рублей, и к 2030 году компания рассчитывает выйти на уровень 50 млрд руб. и выше ежегодно. На фоне оценок, согласно которым ИИ может добавить российской экономике до 7,9–12,8 трлн руб. ВВП к 2030 году, или до 5,5% прогнозируемого объема, промышленный кейс Потанина уже совершенно не выглядит красивой презентацией, а становится вполне работающей фабрикой дополнительных процентов маржи.

Самая, пожалуй, яркая иллюстрация такого подхода — история с «нобелевским лайфхаком» для палладия. Два года назад Нобелевскую премию дали авторам методов, которые с помощью ИИ предсказывают структуру белков. Эта математика предназначалась для биотеха и фармы, но в «Норникель» посмотрели на нее как на универсальный инструмент для материаловедения. Если модель умеет предсказывать поведение сложных молекул, почему бы не применить тот же подход к металлам?

Так в компании пришли к идее использовать ИИ и нобелевскую методологию для изучения свойств палладия — одного из ключевых экспортных товаров «Норникеля». Результат — новое применение в производстве стекловолокна: оказалось, что палладий улучшает его свойства, и первые полтонны металла уже отправлены в Китай именно под эту задачу. Это редкий пример того, как фундаментальное исследование в одной отрасли (биотех) через ИИ внезапно открывает для традиционной металлургии совершенно новый рынок.

Дальше амбиция еще выше: компания замахивается на изменение кристаллической решетки палладия, чтобы получать металл с заранее заданными свойствами. Здесь ИИ станет не просто инструментом оптимизации производства, а частью исследований и разработки, которые формируют будущие продуктовые линейки компании.

При этом Потанин довольно трезво оценивает, где ИИ действительно нужен, а где — скорее модный аксессуар. Для массовых задач он допускает использование больших языковых моделей.

«У «Норильского никеля» есть несколько пилотных проектов с «Яндексом» по созданию помощников, которые должны существенным образом оптимизировать труд бухгалтеров, юристов, кадровиков, кое-что в области управления казначейством и многие другие функции», — рассказал он.

Но технологическое ядро — то, что связано с промышленным процессом и проектированием — компания опирает на специализированные решения, включая собственную MetalGPT, заточенную под горно-металлургические задачи и инженерные расчеты.

Отдельный нерв его позиции — бюрократия вокруг ИИ. Потанин прямо предупреждает: если государство переусердствует с сертификациями, реестрами и регуляторными барьерами, первыми пострадают не гиганты, а малые компании и стартапы.

«Крупные компании, такие как “Норникель”, Т-Технологии, “Яндекс”, мы это выдержим, а небольшие компании, маленькие стартапы такой нагрузки могут не выдержать. Те коллективы, которые там работают, попадут в область риска того, что они куда-то уедут <…> Такие специалисты отчасти живут мечтой. А мечту нельзя зарегулировать», — добавил предприниматель.

Его логика проста: все, что относится к обороне, безопасности, гостайне и критической инфраструктуре, должно быть жестко регулируемо и развиваться на суверенных технологиях, пусть они и дороже. Но все остальное надо оставить в максимально свободном поле частной инициативы, иначе экономика лишится того самого живого слоя команд и специалистов, которые сейчас и создают прикладной ИИ.

Ирония здесь в том, что человек, который сознательно держится подальше от ИИ в личном пользовании, публично формулирует очень современный и прагматичный подход к его внедрению. Не идеологизировать, не фетишизировать, не пытаться закрыться суверенитетом от всего мира, а использовать лучшие доступные технологии там, где они дают измеримый экономический смысл. И при этом оставить ключевые моральные и стратегические решения за людьми, которые по-прежнему собираются в одной комнате и спорят без подсказок алгоритмов.

