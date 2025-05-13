Археологи обнаружили в Риме руины древнего дворца, где жили папы до того, как Ватикан стал их официальной резиденцией. Находка, включающая фрагменты оборонительных сооружений, была сделана на площади у базилики Святого Иоанна Латеранского, относящейся к IX веку.

По словам исследователей, стены были построены из больших камней, образованных вулканическим пеплом, вероятно, переработанных из ныне разрушенных построек. Считается, что это сооружение защищало Патриархио — монументальную базилику, построенную по заказу императора Константина в IV веке вскоре после того, как он объявил христианство официальной религией Рима.

Позднее, в Средние века, дворец был перестроен и использовался как резиденция пап до переезда папства в Авиньон в 1305 году. После возвращения в Рим в 1377 году папы обосновались в Ватикане, который стал суверенным государством только в 1929 году.

Раскопки совпали с избранием нового главы Католической церкви — кардинала Роберта Превоста, ставшего первым американским понтификом под именем Лев XIV. Он родился в Чикаго, долгое время служил в Латинской Америке, а ранее возглавлял орден августинцев. Папа Лев известен как вежливый администратор с прогрессивными взглядами, близкими к подходу Франциска.

«Новые открытия на площади Сан-Джованни-ин-Латерано — это еще одно подтверждение богатства территории Рима, неисчерпаемого источника археологических сокровищ, — заявил министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано. — Каждый камень говорит с нами и рассказывает свою историю: благодаря этим важным открытиям археологи смогут узнать больше о нашем прошлом».

Дворец был найден в ходе подготовки к Юбилею — крупному религиозному событию, которое проходит каждые 25 лет и привлекает в Рим миллионы паломников. Тема нынешнего Юбилея — «Паломники надежды». В его рамках верующие могут получить индульгенции, выполнив определенные условия и совершив паломничество.

Археологи также обнаружили следы нескольких этапов реставрации: смену строительных техник и клиновидные контрфорсы на западной стороне здания. При этом найденная структура составляла лишь часть древнего комплекса, площадь которого превышала 23 000 м² — эквивалент двух футбольных полей.

После переезда пап в Ватикан необходимость в укреплениях исчезла, и стены были разрушены, засыпаны и забыты. Сегодня Ватикан — самое маленькое государство в мире, с собственной территорией, законами, валютой и паспортами.