Израильский стартап Wonderful, который помогает крупным компаниям внедрять ИИ-инструменты, планирует к концу 2026 года расширить штат: число сотрудников должно превысить 1 тыс. Сейчас в компании работают около 650 человек, а за последний год ее штат вырос более чем в десять раз.

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Крупные команды характерны не только для Wonderful. По данным инвестбанка J.P. Morgan, в первой половине 2026 года медианный штат американских ИИ-компаний, дошедших до раунда D, составлял 366 человек против 234 у компаний, не специализирующихся на ИИ, на сопоставимой стадии.

Расширение штата Wonderful намерена финансировать в том числе за счет нового раунда. Стартап привлек $550 млн в раунде серии C при оценке $5 млрд. Раунд возглавил действующий инвестор Insight Partners, вложивший $150 млн, а его единственным новым участником стала Salesforce — разработчик корпоративного ПО.

Остальной капитал предоставили уже инвестировавшие в Wonderful фонды Index Ventures, IVP, Vine Ventures, 9Yards и Bessemer Venture Partners. Отдельно прошла вторичная сделка на $170 млн: инвесторы выкупили акции у части сотрудников и первых бизнес-ангелов компании, а на долю Insight Partners пришлось $150 млн этой суммы. С учетом нового раунда общий объем привлеченных Wonderful средств превысил $800 млн. Еще в марте 2026 года стартап оценивали в $2 млрд.

Стартап основали в Тель-Авиве в начале 2025 года генеральный директор Бар Винклер и технический директор Рои Лалазар. Штаб-квартира Wonderful находится в Амстердаме, ее офисы открыты в 30 странах, а сама компания обслуживает клиентов примерно на 50 рынках Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии. Пока Wonderful росла исключительно за пределами США и Канады.

Основу работы Wonderful с клиентами составляют локальные команды инженеров, закрепленных за заказчиками (forward-deployed engineers). Они помогают встраивать ИИ-инструменты в рабочие процессы компаний и часто работают непосредственно на их площадках.

«В корпоративном сегменте нет волшебных решений — нужно нанимать сильных специалистов для работы с клиентами», — сказал Винклер. Он добавил, что Wonderful не нанимает людей ради самого найма.

Сооснователь и управляющий директор Insight Partners Джефф Хоринг, который входит в совет директоров Wonderful, отметил, что столь быстрый рост штата несет риски: если спрос клиентов окажется ниже ожиданий, для части нанятых специалистов может не хватить проектов. Однако первые проекты Wonderful, по словам Хоринга, уже показывают, что вложения окупаются, а экономика этих проектов сходится.



Wonderful расширяет не только штат, но и продуктовую линейку. Компания начинала с ИИ-агентов для поддержки клиентов на языках, кроме английского, а теперь развивает универсальную платформу, на которой бизнес сможет создавать автономных агентов. Кроме того, стартап намерен запустить ИИ-агентов для написания кода и инструменты для замены существующего корпоративного ПО.

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