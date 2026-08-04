Большинство сотрудников ИТ-компаний со стажем более пяти лет предпочитают строить долгосрочную карьеру внутри одной компании и не планируют уходить в собственный бизнес. При этом каждый пятый признается, что пока не имеет четкого представления о своем профессиональном развитии. К таким выводам пришла «Лаборатория Касперского», опросившая 1162 сотрудника ИТ-компаний и студентов, планирующих работать в отрасли, и поделившаяся результатами с «Инком». Среди специалистов со стажем более пяти лет в выборку вошли 746 человек.

Unsplash

Несмотря на быстрые изменения на рынке труда и развитие искусственного интеллекта, большинство опытных сотрудников ИТ по-прежнему предпочитают долгосрочное карьерное планирование. Так, у 35% респондентов есть представление о профессиональном развитии на ближайшие один-два года, еще треть планирует карьеру на три—пять лет вперед, а каждый четвертый — более чем на пять лет. Еще 7% строят планы менее чем на год вперед. При этом каждый пятый признался, что пока не понимает, каким может быть его дальнейший карьерный путь.

Главными карьерными задачами на ближайшее время респонденты назвали продвижение по карьерной лестнице (36%) и развитие профессиональных компетенций (33%). О смене работодателя в пределах отрасли задумываются только 9% участников исследования.

Опрос также показал, что большинство опытных сотрудников ИТ не рассматривают уход из найма как следующий карьерный шаг. В ближайшие десять лет 82% планируют оставаться наемными сотрудниками, тогда как открыть собственный бизнес хотят лишь 12% респондентов.

Похожая картина наблюдается и в отношении карьерной стратегии. Более четырех из пяти опрошенных (те же 82%) считают, что для профессионального роста эффективнее долгосрочно развиваться внутри одной компании, чем регулярно менять работодателей.

По словам директора по работе с персоналом «Лаборатории Касперского» Марины Алексеевой, за последние годы рынок труда заметно изменился, поэтому даже опытным специалистам стало сложнее ориентироваться в возможностях профессионального развития.

В свою очередь психолог сервиса Zigmund.online Виктор Добромильский отмечает, что отсутствие понятного карьерного вектора может снижать мотивацию и усиливать тревожность. По его словам, особенно это заметно у молодых специалистов, которым сложно выбрать направление развития в быстро меняющейся ИТ-отрасли.

Что это значит для бизнеса

Похоже, что удержание сотрудников все больше зависит не только от уровня зарплаты, но и от понятных карьерных перспектив внутри компании. Большинство опытных специалистов рассчитывают оставаться в найме и связывают профессиональное развитие с одним работодателем.

Это означает, что компаниям становится выгоднее инвестировать в внутреннюю мобильность, наставничество и прозрачные карьерные треки. Одновременно каждый пятый сотрудник пока не понимает, как будет развиваться дальше, а значит, что от них стоит ожидать склонности к предложениям конкурентов или общей потере мотивации к профессиональному росту.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.