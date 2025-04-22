Продавцы электроники в России отмечают снижение цен на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты на 10–20%, выяснили «Известия». Тренд начали фиксировать еще в начале года, но он продолжается до сих пор. Наиболее заметно подешевели ноутбуки — до 20%. Цены на них снижаются на фоне укрепления рубля, ожиданий товаров по новой цене и очистки складов от купленной ранее техники, объясняют эксперты.

Так, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что за последние полтора месяца цены в наиболее популярных категориях электроники сократились в среднем на 15%. Эксперт отметил, что это продолжение тренда, начавшегося в январе 2025 года.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, к такой тенденции привело снижение курса доллара и снижение доступности кредитов. Продавцы вынуждены устраивать распродажи, акции и скидки в магазинах электроники. Также он отметил, что в Россию начинает пребывать техника, закупленная по новым ценам — складские площади под нее надо освобождать.

Руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина сообщила, что в марте и начале апреля 2025 года розничная стоимость ноутбуков снизилась до 20% по сравнению с предыдущими месяцами. В тоже время бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Артур Махлаюк отметил, что о повальном падении цен речи не идет.

В «М.Видео-Эльдорадо» связывают снижение средней стоимости с обновлением ассортимента, укреплением курса рубля, изменением условий поставок и широкой промоактивностью, обеспечивающей дополнительную доступность устройств для покупателей.

По словам коммерческого директора «Холодильник.ру» Алексея Погудалова, в первом квартале этого года объемы продаж снизились примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с замедлением экономического роста, вызванным действиями правительства по сдерживанию инфляции.

В Wildberries также отметили снижение цен на гаджеты. Там тенденцию также объяснили укреплением рубля. Наибольшее влияние колебания курса оказывают на такие товары, как смартфоны (в частности, Apple, Samsung), планшеты, беспроводные наушники, а также на нишевую бытовую технику, например от Dyson.

По мнению Кускова, цены на электронику будут снижаться и дальше в случае улучшения геополитической ситуации. Если ушедшие из России компании начнут возвращаться на рынок, то это повлечет за собой «спрямление» цепочек поставок, то есть исключение из них посредников, а также нормализацию платежных схем. Все это наряду с укреплением рубля может привести к дальнейшему снижению стоимости электроники, полагает он.

Бабина же убеждена, что дальнейшего падения цен от поставщиков ожидать не стоит. Спрос на гаджеты упал на 40–50%, отмечает она. Среди основных причин можно выделить прекращение продаж в кредит, на долю которых обычно приходится до 30% всех покупок электроники.

Кроме того, многие предпочитают держать деньги на депозитах ввиду высокой ключевой ставки, в результате чего откладывают приобретение новой техники.