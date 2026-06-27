JPMorgan Global Research опубликовал обновленный среднегодовой прогноз: совокупные мировые капиталовложения в ИИ-инфраструктуру к 2030 году достигнут $5,5 трлн — на $400 млрд больше прежней оценки в $5,1 трлн. Банк повысил прогноз в том числе за счет пересмотра объема долгового финансирования, который теперь оценивается в $4,1 трлн. Авторы отчета констатируют, что инвестиции в инфраструктуру не просто растут, но и становятся все более прибыльными.

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Основу инвестцикла составляет строительство дата-центров, производство чипов и сопутствующей инфраструктуры — так называемый AI upstream. США сохраняют доминирующее положение в этой области — в стране сконцентрировано около 85% мирового венчурного капитала в сфере ИИ и машинного обучения. Косвенные выгоды от этого цикла ожидаются в Китае, Южной Корее и Тайване — через их роль в цепочках поставок полупроводников.

Основные участники цикла — техногиганты Amazon, Google, Microsoft и другие. По оценке JPMorgan, их совокупные капрасходы достигнут $650 млрд в 2026 году и превысят $1,1 трлн в 2027-м. Операционный денежный поток этих компаний прогнозируется выше $900 млрд к 2027 году, что, по мнению аналитиков банка, указывает на устойчивость финансовой модели на текущем этапе.

Долговая нагрузка при этом остается высокой: соотношение кредита к стоимости проектов в среднем превышает 85%, в ряде случаев достигает 90%. Аналитики трактуют это не как тревожный сигнал, а как осознанную стратегию: компании привлекают заемное финансирование в период благоприятных кредитных условий, сохраняя возможность снизить долг позднее. Показательно, что в некоторых случаях вложения в $15 млн на мегаватт транслируются в рост рыночной капитализации на $25 млн.

На долговые рынки JPMorgan возлагает ключевую роль: высококачественные корпоративные облигации обеспечат свыше $2,1 трлн финансирования дата-центров в пятилетней перспективе.

В 2026 году банк прогнозирует $150 млрд эмиссии со стороны американских техногигантов и еще $100 млрд эквивалента на зарубежных рынках. Дополнительно около $170 млрд поступит от эмитентов вне основного высококачественного сегмента.

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Ключевой неопределенностью остается соответствие темпов реального спроса и создаваемых мощностей. Несмотря на рост выручки от ИИ-сервисов у облачных провайдеров, инвесторы расходятся в оценках того, как скоро окупаемость сравняется с уровнем вложений.

JPMorgan фиксирует и структурный риск: инвестиционный цикл сосредоточен в руках узкой группы технологических компаний, а значит любое торможение с их стороны способно непропорционально ударить по всей индустрии.

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