Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в Минэкономразвития с просьбой изменить законодательство, чтобы минимизировать финансовую нагрузку на туроператоров, которые оказываются в сложных ситуациях, вызванных международными кризисами. В частности, речь идет о возвращении средств туристам за отмененные туры, когда проблема возникает не по вине турбизнеса. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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В письме в адрес заместителя главы Минэкономразвития Дмитрия Вахрукова, подписанном президентом РСТ Ильей Уманским, изложена проблема, с которой российские компании сталкиваются в связи с эскалацией конфликта в Ближневосточном регионе. Туроператоры вынуждены не только оплачивать новые авиабилеты и размещение туристов в случае отмены рейсов, но и нести тяжелейшие расходы по срочному возвращению граждан России на родину. Эти обязательства, прописанные в законе «Об основах туристской деятельности», накладывают на бизнес необоснованное финансовое бремя, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций, за которые туроператоры не несут ответственности.

«При возникновении угрозы жизни и здоровью туристов в стране пребывания туроператоры обязаны немедленно вернуть все денежные средства за тур. Однако это требование не учитывает непредсказуемость событий, таких как вооруженные конфликты, которые являются форс-мажорными обстоятельствами», — указывается в письме.

Кроме того, и поставщики туристических услуг, такие как авиакомпании и отели, часто удерживают уже выплаченные им средства, что приводит к двойным финансовым потерям для туроператоров.

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РСТ предлагает внести изменения в законодательство, которые позволят компаниям отсрочить возврат средств до момента нормализации обстановки. В качестве прецедента приводится опыт пандемийного периода, когда правительство ввело временные послабления для турбизнеса.

Также предлагается обязать государственные органы четко указывать сроки действия вводимых ограничений при публикации предупреждений о безопасности.

Эти меры, по мнению отраслевого союза, помогут стабилизировать ситуацию в туристической отрасли и предотвратить массовые финансовые потери компаний при возникновении подобных кризисных ситуаций в будущем.