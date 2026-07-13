В первом полугодии 2026 года посещаемость российских кафе, ресторанов и других заведений общепита снизилась, хотя оборот рынка продолжил расти. По данным отраслевых аналитиков, в разных форматах количество чеков сократилось на 6−10% год к году. Участники рынка связывают падение трафика с желанием потребителей сократить расходы и растущим спросом на готовую еду в продуктовых сетях.

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Сильнее всего трафик снизился в пекарнях и кафе — на 10 и 9% соответственно. Посещаемость заведений быстрого питания сократилась на 7%, а кофеен и точек с мороженым — на 6%. Похожая динамика наблюдается и в Москве, где общее число визитов уменьшилось примерно на 8%, а в сегменте быстрого питания — на 2%.

Оборот отрасли при этом продолжает расти прежде всего из-за повышения цен. По данным Росстата, за январь—май он увеличился на 18% и достиг 2,44 трлн руб. Средний чек поднялся во всех основных форматах. В заведениях быстрого питания он достиг 530 руб. (+18%), в пекарнях — 259 руб. (+10%), в кофейнях — 469 руб. (+7%), а в кафе — 845 руб. (+5%).

Рестораторы объясняют повышение цен подорожанием продуктов и ростом расходов на персонал, аренду и логистику. Чтобы сдержать издержки, операторы пересматривают меню, развивают доставку и пытаются договориться с владельцами помещений о снижении арендных ставок. Одновременно усиливается конкуренция с продуктовыми сетями, которые быстро расширяют ассортимент готовой еды. Infoline прогнозирует, что по итогам года объем этого рынка вырастет почти на 18% и превысит 1,3 трлн руб.

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Несмотря на снижение посещаемости, в Москве по-прежнему открывается больше заведений, чем закрывается. По данным CMWP, с января по июнь в столице начали работу 455 заведений с посадочными залами, а закрылись около 330. Число открытий почти в полтора раза превысило число закрытий.

Однако за положительным балансом открытий и закрытий скрывается серьезная перестройка рынка. По оценке CMWP, около половины прекративших работу заведений относились к малому и среднему бизнесу. Эксперты объясняют это ростом налоговой нагрузки и операционных расходов при одновременном снижении потребительской активности. Во многих случаях оборот заведений падал на 10–20%, после чего аренда становилась слишком тяжелой нагрузкой, а невозможность договориться с собственниками помещений вынуждала предпринимателей закрывать проекты.

Рост числа зарегистрированных юридических лиц не всегда означает появление новых ресторанов, предупреждают аналитики. Нередко за такой регистрацией стоит реструктуризация уже работающего бизнеса и попытка приспособиться к изменившимся экономическим условиям. Участники рынка не ждут быстрого восстановления спроса и считают, что высокие расходы и слабая потребительская активность продолжат давить на отрасль до конца года.

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