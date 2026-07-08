Посетители районных центров «Место встречи» в Москве стали чаще воспринимать их не только как место для покупок, но и как площадку для отдыха и семейного досуга. К такому выводу пришла ADG group, опросив посетителей 24 объектов сети. По данным компании, 75% респондентов назвали отдых и досуг основной причиной визита, тогда как магазины как главную цель похода указали 23% опрошенных.

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Опрос проводился в июне среди 1468 посетителей 24 из 26 районных центров сети «Место встречи»: 80% респондентов опрашивали офлайн, еще 20% — онлайн.

Сильнее всего аудиторию сегодня привлекают кафе, рестораны и фуд-холлы — их назвали основной целью посещения 27% респондентов. Еще 16% приходят в ТЦ прежде всего в развлекательные центры, 15% — ради кинотеатров, 12% — на мероприятия и мастер-классы. Иными словами, у части торговой недвижимости шопинг постепенно уступает место более широкому набору функций: еда, развлечения, семейный отдых «рядом с домом».

При этом семейный досуг в районном центре уже превращается в заметную статью расходов. По данным ADG, 40% опрошенных тратят на кафе, кино, развлечения, мастер-классы и другие активности от 1 тыс. до 3 тыс. руб. за одно посещение. Еще 29% укладываются в 3–5 тыс. руб., 15% — в 5–10 тыс. руб. Только 13% тратят на такой визит меньше 1 тыс. руб., а 3% — больше 10 тыс. руб.

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Одновременно меняются и ожидания от самих торговых центров. Больше всего респондентам не хватает детских игровых комнат — их назвали 29% участников опроса. На втором месте — термальные комплексы и спа (26%), далее идут зоны спокойного отдыха (24%) и пространства для спорта (21%). Администрациям ТЦ следует обратить внимание, что посетители ждут от уже не просто набора арендаторов, а инфраструктуры, где можно провести несколько часов с семьей, а не только купить кроссовки и уйти.

Поэтому неудивительно, что 70% опрошенных поддержали постепенную трансформацию торговых центров в пространства для досуга и отдыха, а сохранить их исключительно как место для покупок хотели бы лишь 30% респондентов. При этом почти половина участников опроса — 47% — посещают районные центры вместе с семьей раз в неделю или чаще, еще четверть делают это раз в месяц.

Для рынка торговой недвижимости это еще один сигнал, что модель обычной сдачи площадей магазинам уже не выглядит такой безусловной, как раньше. Из-за ухода части иностранных брендов, роста онлайн-торговли и привычки покупать базовые вещи в сети ТЦ приходится конкурировать не только друг с другом, но и с маркетплейсами, уличным ретейлом и доставкой. А значит, ценность все чаще создают не сами витрины, а повод приехать или зайти в центр физически — поесть, сводить ребенка на мастер-класс, сходить в кино или провести там часть выходного.

В более широком смысле это продолжение тренда на превращение коммерческой недвижимости в гибридные пространства, где торговая функция дополняется досугом, сервисами и событиями. Особенно заметно это в районных центрах и малых ТЦ: им сложнее конкурировать с крупными моллами набором брендов, зато проще встроиться в повседневный маршрут жителей ближайших кварталов.

Что это значит для бизнеса

Для владельцев и управляющих ТЦ это сигнал о том, что трафик все сложнее собирать только магазинами. Если посетитель приходит за ужином, кино, детской комнатой или семейным мероприятием, то именно эти форматы начинают работать как якоря, а магазины становятся частью более длинного сценария визита.

Для малого бизнеса это тоже важный сдвиг: в районных ТЦ лучше себя могут чувствовать не только классические ретейлеры, но и кафе, детские студии, сервисные точки, фитнес- и велнес-форматы — то есть все, что помогает центру продавать не товары, а время, проведенное внутри.

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