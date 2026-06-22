Первые сервисные пространства маркетплейсов могут открыться в одном или двух московских торговых центрах уже в 2026 году. Для пилотного запуска рассматривают площадки в ТЦ, входящих в пятерку крупнейших в столице.

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Проект готовят около года, сейчас работа вышла на завершающий этап. Участники переговоров согласовывают условия договоров и оценивают объем инвестиций, который потребуется для запуска нового сервиса.

Новый формат не будет обычным пунктом выдачи заказов, которые уже широко представлены в торговых центрах Москвы и других регионов. Для сравнения, только сеть Wildberries насчитывает около 400 ПВЗ в российских ТЦ.

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Новый формат должен объединить маркетплейсы, магазины и торговые центры в единую систему обслуживания покупателей. Посетитель сможет забрать онлайн-заказ во время обычного визита в ТЦ, а если нужного товара или размера не окажется в магазине, оформить его доставку из другой торговой точки прямо в сервисное пространство.

Концепция учитывает изменившиеся потребительские привычки. По данным Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла, около половины представителей поколения Z отказываются от покупки, если товар приходится ждать более 10 часов. Участники рынка рассчитывают, что более быстрая выдача заказов привлечет в торговые центры дополнительный поток посетителей и сократит разрыв между онлайн- и офлайн-продажами.

Окончательная модель проекта пока не определена. Участники рынка продолжают обсуждать правовой статус маркетплейсов, которые формально не считаются торговыми организациями, и схему взаиморасчетов. Ретейлеру предстоит одновременно платить площадке и торговому центру, сохраняя при этом рентабельность.

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