«Инк» продолжает серию тематических недель для предпринимателей и креаторов. Мы покажем в подробностях закулисье кино- и анимационной индустрии — одной из самых динамичных креативных сфер, где бизнес тесно переплетается с искусством. В течение семи дней, с 25 по 31 августа, на сайте и в соцсетях медиа появятся эксклюзивные интервью, интересная аналитика и подробные разборы с экспертами индустрии. Контентом «Инка» мы проведем читателя по полному циклу производства — от рождения идеи до международных продаж и диджитал-продвижения проектов.

Среди спикеров — Андрей Бельчиков и Лана Волкова, сооснователи компании Flysound, которые расскажут, как создается профессиональный звук для кино, ТВ и рекламы. Режиссер и сценарист Антон Маслов поделится семью принципами, которые помогли ему работать над сериалом «Вампиры средней полосы».

Отдельно мы расскажем про чудеса анимации. Андрей Тренин, основатель Animationschool и соорганизатор «Слета аниматоров», поделится, как он основал площадку, которая стала точкой притяжения для профессионалов со всей страны.

Катерина Пшеницына из «Союзмультфильма» объяснит, какие жанры и форматы востребованы за рубежом, и как российское кино и анимация находят новые рынки в 2025 году. А руководитель digital-направления студии Прокопий Уляшов расскажет о стратегиях продвижения культовых проектов студии.

Тематические недели «Инка» стартовали летом. Ранее мы создали масштабные спецпроекты о книгах и музыке, а также анализировали креативные индустрии и культурные тренды. В новой неделе о кино и анимации «Инк» наглядно покажет, как креативная мысль превращается в бизнес и формирует огромные аудитории.

Все материалы проекта вы можете увидеть и рассмотреть на сайте incrussia.ru с тэгом «тематические недели» и в Telegram-канале @incrussiamedia.