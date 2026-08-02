Успешное выступление на рабочих встречах зависит не от сложных терминов, а от умения ясно мыслить, задавать правильные вопросы и связывать свои идеи с целями бизнеса. Об этом рассказал карьерный коуч и автор книги «Управление сверху», который более 15 лет консультирует сотрудников крупных компаний, включая Google, Amazon и НАТО.

Mina Rad, Unsplash

По его словам, участие в совещаниях может сыграть важную роль в карьерном росте, если использовать его как возможность продемонстрировать стратегическое мышление. Для этого эксперт рекомендует придерживаться четырех принципов.

Первый — задавать вопросы, которые помогают взглянуть на проблему шире. Вместо того, чтобы стремиться озвучить самую яркую идею, полезнее обратить внимание команды на возможные несостыковки, связи между проектами или общие цели разных подразделений.

Читайте также Эксперты рассказали, почему финансовым советам от ИИ не стоит доверять

Второй совет — использовать социальное доказательство. Если предложение уже поддержали коллеги, руководство или клиенты, стоит ненавязчиво упомянуть об этом. Такая информация повышает доверие к инициативе и показывает, что она уже получила положительную оценку.

Третья рекомендация — связывать свои предложения с приоритетами компании. Руководителей обычно интересуют вопросы эффективности, сокращения затрат, скорости реализации, роста или конкурентных преимуществ. Если показать, как идея помогает достичь этих целей, вероятность, что ее поддержат, возрастает.

Наконец, эксперт советует говорить о своих результатах максимально конкретно. Вместо общих фраз о прогрессе лучше приводить измеримые показатели — например, сколько клиентов получили новый продукт, насколько выросли продажи или сколько проектов удалось завершить. Четкие цифры позволяют руководству быстрее оценить вклад сотрудника и делают его достижения более заметными.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.