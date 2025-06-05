В январе 2019 года на токийском рынке Цукидзи произошло событие, которое облетело все мировые СМИ. Киёси Кимура, владелец сети ресторанов Sushi Zanmai, купил 278-килограммового голубого тунца за рекордные 333,6 миллиона йен — это более $3,1 миллиона. Цена за килограмм составила $11 тысяч, что в разы превышает стоимость золота.

Кимура установил этот рекорд не случайно. Уже два десятилетия он участвует в новогодних аукционах на рынке Цукидзи, систематически побивая собственные ценовые рекорды. В 2013 году он заплатил $1,8 миллиона за тунца, в 2017 — $605 тысяч, в 2018 — $323 тысячи. Каждая покупка становилась международной новостью.

Секрет стратегии Кимуры заключается в том, что астрономические суммы за тунца окупаются многократно благодаря медиа-эффекту. После каждого рекордного аукциона его рестораны Sushi Zanmai получают бесплатную рекламу на миллиарды долларов. CNN, BBC, Reuters и сотни других изданий транслируют новость по всему миру, упоминая название сети.

Владелец 46 ресторанов превратил традиционный японский аукцион в глобальное шоу. Он лично приезжает на рынок в 5 утра, позирует с купленной рыбой для фотографов и дает интервью журналистам со всего мира.

Экономика этой стратегии построена на парадоксе: рекордный тунец разделывается на тысячи порций сашими, каждая из которых продается по обычной цене. Формально ресторан терпит убытки от самой покупки, но реальная выгода приходит от роста узнаваемости бренда и увеличения посещаемости всей сети. По словам самого Кимуры, медиа-освещение каждого аукциона значительно повышает интерес к его ресторанам.

Конкуренты называют действия Кимуры разрушением традиций, но сам он считает себя хранителем японской культуры суши. Предприниматель утверждает, что высокие цены на аукционе мотивируют рыбаков ловить качественную рыбу и поддерживают традиционные методы рыболовства.