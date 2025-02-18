Пока компании по всему миру экспериментируют с четырехдневной рабочей неделей, сотрудники продолжают высказывать свои мнения по этому поводу. По данным опроса CNBC и Generation Lab, проведенного в 2024 году, подавляющее большинство американцев в возрасте от 18 до 34 лет, а именно 81%, поддерживают идею четырехдневной рабочей недели.

Одновременно с развитием таких инструментов искусственного интеллекта, как Microsoft Copilot, сотрудники получают возможность значительно повысить свою продуктивность. Ребекка Хиндс, руководитель лаборатории инноваций в компании Asana, отмечает, что около 53% рабочего времени специалистов в области информационных технологий уходит на выполнение рутинных задач, таких как планирование встреч, участие в них и координация работы. По ее словам, ИИ имеет большой потенциал для автоматизации этих процессов.

Учитывая, как искусственный интеллект способен уменьшить рабочую нагрузку сотрудников, возникает вопрос, может ли эта технология в будущем стать основой для внедрения четырехдневной рабочей недели. Келли Дэниел, директор по развитию компании Lazarus AI, отмечает, что «модели ИИ становятся все более умными и функциональными, а их адаптация к специфическим потребностям становится быстрее, проще и дешевле».

Другие эксперты разделяют эту точку зрения, но подчеркивают, что многое зависит от решений на уровне всей организации. В этом контексте становится очевидным, как именно ИИ может оказать влияние на внедрение четырехдневной рабочей недели.

Каждый должен извлекать выгоду из этой технологии — так можно обозначить ключевую мысль обсуждения роли искусственного интеллекта в рабочем процессе. Люди постепенно начинают осознавать преимущества некоторых ИИ-инструментов, однако их успешное применение остается неравномерным.

Ребекка Хиндс, руководитель лаборатории инноваций в компании Asana, подчеркивает, что среди пользователей, которые ежедневно применяют ИИ, 89% сообщают о повышении своей продуктивности. Однако, как она отмечает, если кто-то обращается к ИИ лишь раз в месяц или в неделю, вероятность роста производительности значительно снижается.

Такая ситуация не дает эффективно оценить внедрение технологий и обоснованных решений по отношению к своим сотрудникам. Хиндс комментирует, что для успешного внедрения новых методов работы — например четырехдневной рабочей недели — необходимо, чтобы каждый работник в полной мере использовал возможности технологий и получал от них пользу.

Пока массовое внедрение ИИ не станет реальностью как для отдельных сотрудников, так и для команд, маловероятно, что произойдут значительные изменения в подходах к гибкому графику работы. «Организациям, похоже, комфортно сохранять текущий порядок вещей», — добавляет она.

Вероятно, влияние внедрения технологий искусственного интеллекта будет разным в зависимости от особенностей каждого бизнеса. Если компании массово прибегнут к этой технологии и зафиксируют рост производительности, это может послужить основой для сокращения рабочей недели. Однако результаты будут различаться.

Некоторые компании могут сказать: «Мы ожидаем от вас такой же результат, но за короткий срок», — комментирует Марк Ридл, профессор Технологического института Джорджии. В такой ситуации, если сотрудники смогут достичь того же уровня производительности всего за четыре дня вместо пяти, им могут предложить уйти с работы после завершения задач.

С другой стороны, некоторые организации могут рассмотреть возможность использования искусственного интеллекта для выполнения части рутинных задач, что позволит работникам сконцентрироваться на более значимых проектах. «Вам придется больше времени уделять важной работе, поскольку общий объем задач останется высоким», — добавляет Ридл.

Также существует вероятность, что некоторые компании воспользуются внедрением ИИ для сокращения штата, что приведет к перераспределению обязанностей между оставшимися работниками. Хотя Ридл отмечает, что полное замещение человеческого труда вряд ли произойдет во многих случаях, некоторые фирмы могут обнаружить, что способны справляться с тем же объемом работы, имея меньше сотрудников.

В конечном счете, влияние искусственного интеллекта на рабочие процессы будет зависеть от того, как именно компании решат его интегрировать.

Сокращенная рабочая неделя — формат, который пока доступен лишь для некоторых сотрудников в России. Однако в Великобритании, Исландии и некоторых других странах такие эксперименты уже показали многообещающие результаты, а в российской Госдуме периодически оживает дискуссия на тему таких нововведений.