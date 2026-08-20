Стартап GenBio AI представил AIDO Cell — экспериментальную ИИ-систему, которая моделирует человеческую клетку и ее реакцию на лекарства и другие воздействия. Среди соучредителей компании — лауреат Нобелевской премии по химии Дэвид Бейкер.

Tsd Studio, Unsplash

Идея виртуальной модели клетки заключается в том, чтобы изучать биологические процессы на компьютере, не проводя каждый эксперимент в лаборатории. AIDO Cell пытается объединить данные сразу на нескольких уровнях — от ДНК и РНК до белков и поведения целой клетки. При этом система учитывает не только исходное состояние клетки, но и последовательность воздействий на нее.

Разработчики называют такой подход шагом к созданию «модели мира» клетки. В отличие от специализированных ИИ-моделей, которые решают отдельные задачи, AIDO Cell объединяет несколько биологических модальностей в одной системе. Она должна связывать информацию между разными уровнями и использовать обратную связь, чтобы уменьшать накопление ошибок при переходе от молекулярных процессов к клеточным.

Одну из первых демонстраций GenBio провела на иматинибе — препарате, который применяется для лечения некоторых видов лейкемии. AIDO Cell смогла воспроизвести известный механизм действия препарата сразу на нескольких уровнях клеточной биологии.

Пока система работает только с двумя типами клеток — K562 и HepG2. Это широко используемые в исследованиях бессмертные клеточные линии, связанные соответственно с хроническим миелоидным лейкозом и опухолью печени. Сама GenBio называет AIDO Cell ранней версией и функциональной демонстрацией технологии.

Потенциально такие модели могут использоваться для виртуального тестирования лекарств. Исследователи смогут сначала оценивать действие нескольких кандидатов на компьютере, отбрасывая менее перспективные варианты до проведения дорогостоящих лабораторных экспериментов. В дальнейшем технология может применяться и для фундаментальных исследований — например, чтобы моделировать изменения генов, белков и сигнальных путей и наблюдать их возможные последствия для клетки.

GenBio планирует открыть ранний доступ к AIDO Cell для ученых, биотехнологических и фармацевтических компаний. Более совершенные версии системы компания рассчитывает выпустить в конце 2026 года и в течение 2027 года.

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