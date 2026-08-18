Шведский медтех-стартап Neko Health, сооснователем которого выступает создатель Spotify Даниэль Эк, объявил дату открытия первой клиники в США — 24 сентября на Манхэттене — и цену обследования для американского рынка: $500 за часовой скан тела. До сих пор компания говорила об открытии клиники в Нью-Йорке лишь в общих чертах, без конкретной даты и цены.

Rapha Wilde, Unsplash

Neko Health основана в 2018 году и уже работает в Швеции и Великобритании. Первый американский филиал откроется на Манхэттене 24 сентября. До конца 2026 года компания планирует открыть еще несколько клиник в Нью-Йорке и Майами, а затем выйти в Вашингтон и Сан-Франциско. По данным Neko, в листе ожидания находятся более 350 тыс. человек, включая 25 тыс. жителей Нью-Йорка.

Устройство Neko Health анализирует состояние кожи, сердечно-сосудистой системы и состав тела без инвазивных процедур: пациент проходит сканирование, сдает кровь, проверяет силу хвата и уровень висцерального жира, а затем обсуждает результаты с врачом. По данным компании, около 80% прошедших обследование клиентов не нуждались в дальнейшем наблюдении.

Компания позиционирует сервис как промежуточное звено между профилактической медициной и обычным приемом у терапевта. При этом эксперты отмечают, что Neko не заменяет полноценное медицинское обследование. Например, сканер не охватывает генетические тесты, анализ микробиома и некоторые показатели физической формы. Если обследование выявит проблему, пациенту все равно придется обратиться к профильному врачу.

Выход на американский рынок стал возможен благодаря раунду на $700 млн, который Neko Health закрыла в июле 2026 года при оценке около $7 млрд — почти в четыре раза выше, чем в январе 2025 года. Среди инвесторов — Марк Цукерберг, Мария Шарапова, Тьерри Анри и Тим Феррисс.

По словам сооснователя Neko Хьялмара Нильссона, представления людей о здравоохранении меняются. При этом, по данным компании, около 80% прошедших обследование клиентов не нуждались в дальнейшем наблюдении. Эксперты считают, что технология может быть особенно полезна для раннего выявления некоторых заболеваний, однако пока недостаточно данных, чтобы оценить ее влияние на здоровье в долгосрочной перспективе.

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