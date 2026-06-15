Самая богатая жительница Австралии, горнодобывающий магнат Джина Райнхарт, вошла в число крупных инвесторов SpaceX. По данным The Wall Street Journal, ее вложение через Hancock Prospecting превысило $1 млрд и стало одной из самых заметных частных инвестиций в компанию после ее выхода на биржу.

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Инвестиция прошла через Hancock Prospecting, частную австралийскую горнодобывающую компанию Райнхарт. Точный размер доли там не раскрыли, но подтвердили участие в размещении, назвав его значительным и отметив высокий спрос со стороны инвесторов. В Hancock также подчеркнули, что спрос на бумаги SpaceX превышал доступный объем, поэтому получить крупную долю могли не все желающие участники сделки.

Райнхарт публично высоко оценила Илона Маска, заявив, что он создал две из десяти крупнейших компаний мира и обладает редким сочетанием технических и предпринимательских навыков. По ее словам, SpaceX — пример бизнеса, который работает в стратегически важных секторах и сохраняет долгосрочный потенциал роста.

Сделка вписывается в более широкий тренд, при котором крупнейшие технологические компании привлекают капитал уже не только от классических публичных инвесторов, но и от семейных офисов, сырьевых групп и других крупных частных игроков. Для таких инвесторов участие в размещениях уровня SpaceX становится способом получить доступ к активам, которые по масштабу уже сопоставимы с крупнейшими публичными корпорациями.

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До выхода на биржу SpaceX действительно регулярно проводила вторичные сделки, через которые ограниченный круг инвесторов мог покупать доли у ранних участников или фондов. Но после IPO компания перешла в другую категорию: теперь ее стоимость формируется уже не только в закрытых сделках, но и через публичные торги.

Особенность инвестиции Райнхарт в том, что она выглядит не только финансовой, но и стратегической. Hancock Prospecting активно вкладывается в добычу критически важных минералов и редкоземельных элементов, включая участие в компаниях MP Materials, Lynas Rare Earths и Liontown Resources. Это создает возможную связку с высокотехнологичными секторами, где доступ к сырью и критическим материалам становится одним из ключевых ограничений.

После биржевого дебюта оценка SpaceX превысила $2 трлн, что поставило компанию в один ряд с крупнейшими публичными корпорациями США. Интерес инвесторов к таким активам связан не только с ожиданием роста, но и с редкостью самих возможностей: компании такого масштаба редко выходят на рынок, а крупные размещения с участием инвесторов уровня Райнхарт быстро становятся отдельным событием для всего технологического сектора.

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