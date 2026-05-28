Акции X-Fab Silicon Foundries SE, парижской компании с шестью производственными площадками в сфере полупроводников, за один день выросли на 77% после публикации в социальной сети X аккаунта Serenity (@aleabitoreddit) с аудиторией более 400 тыс. подписчиков.

Автор поста сообщил, что открыл позицию в компании, обосновав решение ее недооцененностью и потенциальными выгодами от европейских и американских программ поддержки полупроводниковой отрасли. К середине торговой сессии бумаги удерживали рост свыше 30%, объем торгов превысил трехмесячный средний показатель примерно в 17 раз. Торги несколько раз приостанавливались из-за повышенной волатильности.

Пост собрал более полумиллиона просмотров и спровоцировал резкий рост активности розничных инвесторов. X-Fab оказалась в числе наиболее обсуждаемых бумаг на платформе boursorama.com, принадлежащей Societe Generale. Генеральный директор компании Дамьен Мак в ответ на запрос Bloomberg заявил, что компании известно о росте котировок и объемов торгов, однако никаких нераскрытых существенных событий, требующих раскрытия, у нее нет.

По данным информагентства, акции X-Fab торгуются примерно по €12 ($14) — более чем вдвое выше средней целевой цены аналитиков в €5,5. Из восьми аналитиков, следящих за бумагой, лишь один рекомендует ее к покупке. Аналитик Berenberg Трион Рид ранее в мае понизил рекомендацию с «покупать» до «держать», советуя инвесторам зафиксировать прибыль после предшествующего роста.

Другой аналитик Bernstein Александр Петерк, присвоивший бумаге рейтинг «соответствует рынку», также придерживается сдержанной оценки: по его словам, X-Fab позже конкурентов выйдет на восстановление авторынка, а краткосрочная видимость остается ограниченной. Тем не менее с начала года акции компании выросли почти на 130%, а рыночная капитализация достигла €1,5 млрд.

Это не первый случай подобного рода с подачи @aleabitoreddit. Ранее аккаунт публиковал инвестиционные кейсы по производителю одноплатных компьютеров Raspberry Pi Holdings, производителю пластин Soitec и шведской Sivers Semiconductors — все эти бумаги существенно выросли в текущем году на фоне притока инвесторов в компании, связанные со строительством инфраструктуры ИИ.

X-Fab специализируется на полупроводниковом производстве на зрелых нормах техпроцесса; три из шести ее заводов расположены в Германии. Среди конкурентов — тайваньская United Microelectronics Corp. и американская GlobalFoundries. Бурный рост котировок при отсутствии корпоративных новостей вновь поднимает вопрос о влиянии розничных инвесторов и рекомендаций в социальных сетях на ценообразование акций второго эшелона.

