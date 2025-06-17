После развода с Джеффом Безосом в 2019 году Маккензи Скотт стала одной из самых состоятельных женщин мира — и сразу же начала перераспределять капитал. Только за первый год своей деятельности она пожертвовала более $5,8 млрд, раздав деньги около 500 организациям, но при этом ее капитал продолжал расти: акции Amazon, полученные при разводе, не только не обесценились, а со временем подорожали. Скотт стала одной из немногих миллиардеров, чье состояние увеличивалось параллельно с масштабной раздачей капитала.

Еще в мае 2019 года она присоединилась к инициативе The Giving Pledge — «Клятве дарения», созданной Уорреном Баффетом и Биллом Гейтсом. Участники движения обязуются пожертвовать не менее половины своего состояния на благотворительность при жизни или в завещании. «У меня непропорционально много денег, и я поделюсь ими, пока они не исчезнут», — написала Скотт в открытом письме.

В отличие от традиционных фондов, ее стратегия заключается в отказе от бюрократии и контроля, вместо конкурсных заявок, грантовых комитетов и KPI — доверие профессиональным исследователям и прямые переводы организациям, работающим с уязвимыми группами, образовательными инициативами, проблемами расового и гендерного неравенства. Она не требует отчетности, не навязывает условий, не просит называть свое имя в пресс-релизах. Деньги поступают без огласки — и часто становятся крупнейшими суммами пожертвования в истории конкретных организаций.

Скотт действует через небольшую команду, которая анализирует работу локальных НКО и помогает выбирать тех, кто действительно влияет на ситуацию в своем сообществе. Такой подход резко отличается от моделей крупных корпоративных фондов: вместо фильтров — скорость, вместо пиара — эффективность.

По оценке Forbes, несмотря на пожертвования в десятки миллиардов долларов, Маккензи Скотт по-прежнему входит в список богатейших людей мира. Она не управляет именным фондом и не ведет публичную деятельность, но уже успела изменить само понимание того, как может работать современная филантропия.