Несмотря на развитие цифровых финансовых сервисов, профессия инкассатора сохраняет в России устойчивые позиции: в первой половине 2025 года работодатели разместили около 2,4 тыс. вакансий — всего на 2% меньше, чем годом ранее. Сервис hh.ru подготовил исследование о зарплатах и востребованности этих специалистов к 1 августа, Дню инкассатора. Подробности — в распоряжении «Инка».

Виталий Невар/ТАСС

Больше всего инкассаторов требуется в Свердловской области — на этот регион приходится 20% всех вакансий. В Республике Башкортостан открыто 11% предложений, в Москве и Татарстане — по 5%. Также стабильно высокий спрос сохраняется в Нижегородской, Челябинской, Московской областях и Пермском крае.

Средняя зарплата инкассатора в России достигла 68,2 тыс. руб., что на 15% выше показателей прошлого года. Однако сами специалисты рассчитывают на более высокий доход — их ожидания составляют в среднем 70,5 тыс. руб.

При этом соискатели ожидают чуть более высоких доходов — в среднем 70,5 тыс. руб. Самые высокие предложения — в Подмосковье (115,3 тыс. руб.) и Москве (112,5 тыс.). В других регионах лидируют Хабаровский край (90 тыс.), Красноярский край (89 тыс.) и Санкт-Петербург (88,1 тыс. руб.).

Среди конкретных предложений выделяется вакансия водителя-инкассатора в Москве с зарплатой от 146,9 тыс. руб. до вычета налогов. В подмосковном Королёве аналогичная должность предлагает 125,5 тыс. руб.

В Екатеринбурге старшие водители-инкассаторы получают от 110,9 тыс. руб. на руки, а в Южно-Сахалинске водители-охранники могут рассчитывать на 93 тыс. руб.

Исследование подтверждает, что профессия инкассатора сохраняет свою актуальность. Умеренный рост зарплат и стабильный спрос на специалистов свидетельствуют о том, что эта работа пока не теряет своей важности в финансовой системе страны.