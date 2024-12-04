Звезды мюзикла «Злая» Синтия Эриво и Ариана Гранде недавно попали в заголовки газет не только в связи с выходом фильма. Актрисы дали интервью, в котором журналистка особо выделила песню Defying Gravity. Интервьюер заявила, что люди «удерживают пространство» для осознания. Пока интернет гадает, что означает эта фраза, психолог по отношениям Лиза Мари Бобби разъяснила в беседе с CNBC ее смысл.

В ролике Эриво и Гранде делают паузу, чтобы осознать, насколько значимым является «Злая» для многих зрителей. Люди видят, как актеры размышляют о том, какой резонанс вызывает фильм.

«Удержание пространства — это основная концепция терапии. Это создание безопасной, сочувствующей среды, в которой человек может чувствовать, что его видят, слышат и понимают без осуждения и прерывания», — сказала Бобби.

По ее словам, это означает остановиться и полностью прочувствовать момент. Эксперт говорит, что вместо того, чтобы игнорировать или пытаться смягчить неприятную реакцию, человек должен позволить себе прожить ее.

При этом профессор психологии и бывший президент Американской психологической ассоциации Тема Брайант отмечает, что для многих людей пребывание в моменте не получается интуитивно. Физически человек можете находиться в одном месте, а мысленно — в другом. Он думает о том, какие домашние дела нужно закончить в другой день, или о том, какой промах он совершили неделю назад.

По словам Брайант, если человек «удерживает пространство», он эмоционально и искренне присутствует в нем, не отвлекаясь. Вместо того чтобы быть захваченным заботами или прошлым, человек находится в настоящем моменте и эмоциях.

Причина, по которой люди с высоким эмоциональным интеллектом особенно хорошо умеют выражать эмпатию, заключается в том, что им удобно «держать пространство» для своих собственных чувств и чувств других людей. Но чтобы оставить место для себя, необходимо взять паузу и не торопиться пережить сильную эмоцию.

«Мы можем дать себе разрешение замедлиться и признать, что мы на самом деле чувствуем, если чем-то расстроены, или скорбим, или благодарны за что-то, — говорит Брайант. — Мы можем сделать то же самое для других, задавая вопросы, которые не вписываются в рамки светской беседы».

Также «удерживать пространство» — это про то, чтобы принимать несчастье или беспокойство друга. Речь идет о том, чтобы не поддаваться желанию «исправить» или минимизировать дискомфорт и вместо этого позволить эмоциям, мыслям или моментам развиваться естественным образом. Нужно сопротивляться желанию заполнить пространство словами.

Брайант заявила, что ее не удивляет, что некоторые люди высмеивают реакцию Эриво и Гранде. По ее словам, чувства часто отодвигаются на второй план и считаются менее важными, чем поступки: «Эмоции плохо воспринимаются». Однако осознание того, что то, что человек делает и как влияет на других людей, может быть очень сильным.

«Вы хотите, чтобы люди оценили вашу работу, но если она находит отклик на более глубоком уровне и оказывает эмоциональное воздействие в позитивном ключе, это может быть очень трогательно», — добавила она.

Ранее в интервью Дуэйн «Скала» Джонсон поделился секретом своего успеха. Раньше он занимался борьбой и получал $40 за матч. Еще тогда он уяснил самое важно, — нужно давать зрителям то, что они хотят.