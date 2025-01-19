Предприниматель и миллиардер Марк Кьюбан основал свою первую компанию, когда у него совсем не было денег. «Если у вас ничего нет, то сейчас самое время начать свой бизнес», — сказал он. В качестве доказательства Кьюбан привел в пример себя и рассказал о достигнутом успехе.

Когда Кьюбана уволили с работы из магазина компьютерного программного обеспечения, он спал на полу трехкомнатной квартиры с шестью соседями по комнате. Однако это не помешало ему в 1983 году запустить свой первый стартап — технологическую компанию MicroSolutions.

«Я не мог опуститься еще ниже, — сказал Кьюбан, которому сейчас 66 лет. — У меня не было никаких недостатков в открытии бизнеса».

Примерно через семь лет, в течение которых секретарь почти обанкротил компанию, а сам Кьюбан промышлял поддельными чеками, предпринимателю удалось продать MicroSolutions компании CompuServe за $6 млн, благодаря чему он впервые стал миллионером.

Кьюбан стал миллиардером, когда его следующая технологическая компания, аудиостриминговый сервис Broadcast.com, была продана Yahoo за $6 млрд в 1999 году. По данным Bloomberg, на момент написания статьи, состояние серийного предпринимателя и стартап-инвестора оценивается в $7,91 млрд.

«Если вы хотите сделать следующий шаг, вы должны уметь справляться с последствиями изменения обстоятельств», — сказал Кьюбан, отметив, что у людей, имеющих работу, детей или ипотеку, могут быть веские причины испытывать дискомфорт от неопределенности предпринимательской деятельности.

«Вы можете хотя бы частично снизить риск, сэкономив по крайней мере шесть месяцев расходов на проживание, — говорит Кьюбан. — И вам следует заранее тщательно изучить отрасль вашего потенциального бизнеса».

«Я постоянно получаю электронные письма и обращения от людей, которые спрашивают: “Какой бизнес мне начать?”. Это означает, что вы не готовы начать бизнес», — сказал он.

Другие успешные предприниматели с этим соглашаются: прежде чем начать бизнес, необходимо серьезно отнестись к исследованиям и полностью посвятить себя этому делу, доведя идею до конца, независимо от результата.

«Во-первых, создайте убежденность, узнав больше о том, чем вы хотите заниматься. Не просто выполняйте беглую работу, — сказал серийный предприниматель-миллиардер Джей Чодри. — Во-вторых, начните с вложения собственных денег. На самом деле это часть проверки вашей убежденности. Если вы действительно уверены в себе, вы рискнете».

«Я знаю, что такое дно. Я не против вернуться назад. Потому что я просто выложу все фишки на стол, — сказал Джейк Лусарариан, генеральный директор и соучредитель робототехнической компании Gecko Robotics стоимостью $633 млн. — Это на самом деле суперспособность. Эти шрамы позволяют вам действовать с уверенностью, смелостью и волей, чтобы сделать ваши цели реальностью».

Основатель и генеральный директор аэрокосмической компании Rocket Lab Питер Бек в начале пути не имел ни высшего образования, ни связей в индустрии. Миллиардер объясняет свой успех специфическими чертами характера — он считает себя хроническим трудоголиком, микроменеджером и параноиком, особенно по отношению к неудачам.