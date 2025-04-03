Несмотря на существующий тренд на самопринятие и любовь к себе, многим до сих пор трудно принимать комплименты от окружающих. Одни слишком скромны, другие подвергались жесточайшей критике в детстве, третьи воспринимают комплимент как банальную вежливость. Яна Галиева, преподаватель Московского института психологии (МИП), психолог и арт-терапевт, рассказала, почему бывает трудно принимать комплименты и как с этим справиться. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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У многих еще с детской поры существует представление, что «нужно быть скромным», что «хвастунов и зазнаек никто не любит», а смущенное отмахивание в ответ на похвалу — признак хорошего тона, отмечает Галиева.

«В действительности, фразы, по типу: “да это просто случайность”, “на самом деле могло быть лучше” — вызывают у собеседника куда больший дискомфорт. Теперь вам обоим неловко! Вы отмахнулись от теплых слов как от назойливой мухи, в то время как от вас ожидали улыбку и слова благодарности», — говорит психолог.

Природа комплимента

В первую очередь, комплимент — это способ создать почву для положительного взаимодействия, налаживания или укрепления связей между людьми, объясняет Галиева. По ее словам, это не только проявление хорошего воспитания, но и желание подчеркнуть общие вкусы, стремления и ценности. «Например, если коллега хвалит ваш доклад — это может быть сигналом о том, что он тоже заинтересован в теме и хотел бы попросить о помощи в ее изучении», — говорит она.

Также она добавляет, что комплимент — это вербальное выражение особенностей восприятия вас другим человеком. «Вы можете не быть согласны с тем, что новый костюм сидит на вас как на модели, но ваш собеседник имеет право на собственное мнение. Просто позвольте людям воспринимать вас так, как они могут», — советует психолог.

Осознайте свои чувства

Галиева рекомендует отследить, в чем заключается сложность в принятии комплемента. Что вы чувствуете? Какие эмоции или ощущения в теле сопровождают приятные слова? Заметьте, какие мысли приходят в голову, когда вы слышите похвалу.

В следующий раз, когда кто-то сделает вам комплимент, психолог советует прислушаться к себе, и задать вопрос: «что мешает мне просто сказать “спасибо”?»

Еще одна хитрость заключается в контексте. Где, когда и какие именно комплименты тяжело принять? Необходимо заметить, касаются ли они оценки внешности, умственных способностей, рабочих достижений или черт характера. Возможно, трудно принимать комплименты от старших или от противоположного пола. При этом похвала от сверстников или представителей своего пола принимается легко и с удовольствием.

Если принимать комплименты трудно в одной или нескольких сферах, стоит отследить, что именно помогает принять их в других обстоятельствах и от других людей.

Тренируйте ответы

Галиева предлагает придумать несколько простых и коротких ответов: «спасибо, мне приятно это слышать» или «благодарю, что заметили». Необходимо репетировать эти фразы перед зеркалом. Повторять упражнение лучше многократно и громко. Со временем, заученный навык перейдет и в реальную жизнь, утверждает эксперт.

В «полевых условиях» можно начать принимать хотя бы небольшие знаки внимания, касающиеся не самых значимых тем. Чем чаще будет происходить практика, тем легче будет принимать значимые комплименты в будущем.

Цените себя

«Не стоит забывать и о собственном отношении к себе. Принимать даже самые искренние комплименты от других очень тяжело, когда сам себя не ценишь», — отмечает Галиева.

Работа над самооценкой доступна в разных формах:

психотерапия;

чтение специальной литературы;

ведение дневника успехов.

По словам психолога, эти и другие практики помогут восполнить нехватку уверенности в себе.

«Не забывайте хвалить себя сами. И также принимать комплименты от самого себя: с помощью готовых ответов, начиная с малого и как можно чаще», — говорит она.

Перестаньте себя принижать

«Начать ценить себя — это важный, но долгий путь, — отмечает Галиева. — Чтобы помочь себе, начните с того, чтобы снизить количество “самобичевания”. Это может быть непросто, особенно когда внутренний критик привык говорить в полный голос. Но каждый раз, когда хочется сказать “у меня все выходит просто отвратительно”, просто остановитесь. Сделайте несколько вдохов и перефразируйте свою мысль в более приятную: «да, не все идеально, но я стараюсь и смогу лучше».

Делайте комплименты сами

Когда человек сам начинает делать комплименты, он понимает, что это важный культурный процесс. Именно так можно почувствовать себя на месте собеседника, понять его эмоции и ожидания. Эта практика поможет начинать с удовольствием принимать теплые слова и в свой адрес.

«Важно научиться принимать комплименты с достоинством и благодарностью. Это не просто слова — это фундамент в отношениях с окружающими и основа самоуважения. Развитие этого навыка требует времени и терпения. — Но он может послужить началом нового этапа в вашей жизни, который будет наполнен положительными эмоциями и взаимопониманием», — заключает Галиева.

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