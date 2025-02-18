Светские беседы зачастую подвергаются критике из-за своей неловкости, поверхностности и кажущейся бессмысленности, особенно если их вести неправильно. Однако они представляют собой мощный инструмент для укрепления отношений, демонстрации своего участия и улучшения общего настроения.

Проблема большинства светских бесед заключается в том, что разговоры происходят на автопилоте, что приводит к вопросам, на которые можно предсказать ответ, например:

«Как дела?»,

«Как погода?»

«Как прошли выходные?».

При таких типичных вопросах обычно получаются стандартные ответы:

«Все хорошо, спасибо. А у вас?»,

«Сегодня так холодно!»,

«Выходные прошли отлично, спасибо. А у вас?».

Для избавления от таких разговоров стоит попробовать технику связующего общения. Сила многопоточности в разговоре заключается в использовании техники, которая называется «нить разговора», она позволяет вести более содержательные беседы, предполагая создание или развитие «нитей» — интересных деталей, которые открывают возможности для более непринужденного и увлекательного общения.

При помощи этой методики можно значительно улучшить навыки общения как в личной, так и в профессиональной жизни. Будь то собеседование при приеме на работу, нетворкинг, командные совещания, вечеринки или даже ожидание в очереди в кофейне.

Предоставление нескольких тем для обсуждения помогает сделать беседу более увлекательной. Например, на вопрос «Как прошли выходные?» можно ответить: «Выходные были отличными! Ушел в поход и отметил день рождения племянницы». Такой ответ открывает две темы для разговора, поговорить либо о походе, либо о празднике.

Вот еще несколько идей, которые помогут преобразовать ответы на привычные вопросы и поддержать разговор:

На вопрос: «Что привело вас на мероприятие?» вместо обычного ответа «Я здесь по работе» можно сказать: «Я здесь для того, чтобы узнать больше о теме мероприятия и помочь команде достичь определенной цели. Интересно пообщаться с людьми, работающими в похожих областях. А как насчет вас?».

На вопрос: «Как у тебя дела?» обычно отвечают: «У меня все в порядке. Как всегда, занят, ты же знаешь!». Более интересный и вовлекающий ответ: «Все хорошо! Работы хватает, но я только что начал новый проект, который меня очень вдохновляет. А как идут дела у тебя?».

На вопрос: “Как дела?» всегда следует стандартный ответ: «У меня все хорошо». Более содержательный ответ: «Я был сосредоточен на завершении своего проекта и с нетерпением жду возможности поделиться результатами на общем собрании на следующей неделе. Буду рад услышать ваше мнение после этого!».

Дергайте за ниточки других людей

Активное слушание является важнейшим навыком для нахождения зацепок в разговоре. При ответе на вопрос собеседника о родном городе может возникнуть желание поделиться информацией о своем городе, что иногда приводит к тупику в общении.

Важно углубиться в уже поднятую тему. Уточняющий вопрос, может быть: «Что больше всего вам нравится в вашем городе?». Это позволит собеседнику детальнее поделиться опытом и мнением, а также создаст возможность для проявления интереса к его точке зрения.

Следует также обратить внимание на детали окружающего мира. Это особенно эффективно во время видеозвонков, когда возможно прокомментировать что-то на заднем плане, например, произведение искусства или фотографию, либо виртуальный фон. Это может побудить собеседника к более активному участию в разговоре.

Можно сделать разговор более интересным, изменив свои вопросы для светской беседы, таким образом, чтобы они поддерживали живое обсуждение. Например, вместо распространенного вопроса «Как дела?» можно задать более оригинальный: «Над чем вам не терпится поработать?».

Другим примером может быть вопрос о выходных. Вместо простого «Как прошли ваши выходные?» можно задать более глубокий вопрос: «Что было самым ярким моментом вашего уик-энда?». Этот подход не только сделает разговор живее, но и предоставит возможность обсудить более значимые и интересные моменты.

Также вместо обычного вопроса «Что привело вас на это мероприятие?» можно спросить: «Что вам больше всего понравилось?».

Иметь в наличии несколько запасных вопросов очень полезно. Это создает более комфортную атмосферу для взаимодействия.

Формулируя свои вопросы и используя такие слова, как «взволнован», «выделяюсь» и «любимый», — разговор воспринимается более доброжелательно. В следующий раз, разговаривая с кем-то, стоит попробовать использовать позитивные слова и тянуть за ниточки.

Исследования показывают, что мнение о человеке формируется всего за сотую долю секунды, и это восприятие может сохраниться надолго. Первые впечатления могут серьезно сказаться на таких возможностях, как трудоустройство или успех на первом свидании. Чтобы добиться положительного впечатления, лучше направить внимание на собеседника, а не на себя.