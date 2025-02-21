Люди-нарциссы часто ощущают отчуждение, даже в нейтральных ситуациях. Исследования показали, что люди с высоким уровнем нарциссизма более чувствительны к сигналам исключения, которые могут создать цикл, в котором их поведение приводит к реальному социальному отвержению. При этом чувство остракизма также может со временем подпитывать нарциссические черты.

Нарциссы чаще чувствуют себя отверженными, чем те, у кого более низкий уровень самовлюбленности, согласно исследованию Американской психологической ассоциации. Это происходит не только потому, что другие могут избегать их из-за их личностей — это также связано с их склонностью неверно истолковывать неоднозначные социальные сигналы как отвержение.

«Чувство остракизма — субъективный опыт, основанный на восприятии социальных сигналов индивидуумом. Некоторые могут быть намеренно подвергнуты остракизму, в то время как другие могут просто верить, что их исключают, когда это не так, — сказала ведущий автор Кристиана Бюттнер, доктор философии из Базельского университета. — Наши результаты показывают, что люди с более высоким уровнем нарциссизма более чувствительны к сигналам исключения, что приводит к тому, что они чаще воспринимают остракизм».

Хотя нарциссизм может принимать различные формы, исследователи решили сосредоточиться исключительно на грандиозном нарциссизме, который включает в себя такие черты, как чувство превосходства, доминирование, сильное желание восхищения и тенденция к поиску статуса и признания.

Исследовательская группа сначала проанализировала данные Немецкой социально-экономической панели, долгосрочного общенационального репрезентативного опроса примерно 22 тыс. домохозяйств в Германии. Сосредоточившись почти на 1,6 тыс. людях, которые ответили на вопросы о нарциссизме и остракизме в 2015 году, было обнаружено, что люди с более высоким уровнем нарциссизма подвергаются значительно большему остракизму.

Чтобы подтвердить эти результаты, исследователи провели двухнедельное исследование с 323 участниками. Эти люди прошли оценку нарциссизма и сообщили о прошлых чувствах остракизма. В течение следующих 14 дней они регистрировали моменты, когда чувствовали себя исключенными или пренебрегаемыми, используя мобильное приложение.

«Участники с более высокими показателями нарциссизма сообщили, что чаще чувствуют себя исключенными в повседневной жизни, что соответствует результатам нашего более раннего опроса», — отметила Бюттнер.

Серия экспериментов с участием более 2,5 тыс. участников дополнительно исследовала связь между нарциссизмом и чувством исключенности. В одном эксперименте участники присоединились к виртуальной игре по метанию мяча, где двое других игроков либо включали, либо исключали их. В другом эксперименте были представлены гипотетические социальные сценарии, и участников попросили оценить, насколько исключенными они себя чувствовали.

Результаты показали, что нарциссические личности с большей вероятностью воспринимают неоднозначные социальные взаимодействия, где остракизм не выражен явно, как исключающие. Еще больше подкрепляя это восприятие социальной изоляции, дополнительные эксперименты показали, что люди часто предпочитают избегать людей с высоким нарциссизмом.

Исследователи также обнаружили доказательства того, что связь между нарциссизмом и социальной изоляцией работает в обоих направлениях. «Нарциссизм может способствовать социальной изоляции, но остракизм сам по себе может также способствовать развитию нарциссических черт», — пояснила Бюттнер.

Анализируя данные национального опроса, проводившегося в Новой Зеландии за 14 лет и охватившего более 72 тыс. участников, исследователи отметили, что изменения в чувстве отчуждения через год сопровождались изменениями в уровне нарциссизма — и наоборот.

По словам Бюттнер, эти результаты подчеркивают сложное взаимодействие между чертами личности и социальным опытом. Понимание этой связи может помочь лучше решать конфликты на рабочем месте, социальную изоляцию и даже более широкие общественные проблемы.

«Если люди с высокими нарциссическими чертами с большей вероятностью чувствуют себя исключенными и подвергаются исключению, это может способствовать эскалации напряженности на рабочих местах или в социальных группах. В то же время их повышенная чувствительность к исключению может сделать их более склонными к агрессивной реакции», — сказала она.

Она утверждает, что данные результаты показывают, что вмешательства, направленные на улучшение межличностных отношений и снижение социальных трений, должны учитывать как восприятие, так и поведение вовлеченных лиц.

Эми Брунелл, профессор психологии в Университете штата Огайо, утверждает, что иметь дело с нарциссами в личной жизни может быть непросто. Она советует выявлять нарциссические черты на ранних стадиях отношений и избегать таких людей. И хотя вначале они могут казаться обаятельными, существуют тревожные сигналы, которые не стоит игнорировать.