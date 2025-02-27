Когда человек преодолевает все этапы поиска работы — составление резюме, написание сопроводительных писем, прохождение собеседований, — он сталкивается, возможно, с самым сложным этапом: переговорами о вознаграждении. Финансовый эксперт и ведущая подкаста «Женщины и деньги» Сьюз Орман рассказала CNBC, как правильно их вести.

Эксперты по карьерному росту скажут, что переговоры нужно вести не только о зарплате. Если компания не может предложить ту цифру, которую человек хотел бы, он может попросить, например, больше дней работы из дома или дополнительные оплачиваемые отгулы. «Хотя вы можете ценить эти преимущества, я хочу, чтобы вы хорошо подумали, соглашаясь на такой компромисс», — сказала Орман.

Прежде чем соглашаться на предложение с более низкой, чем ожидалось, зарплатой, даже с более приятными льготами, Орман советует спросить себя: «Находится ли предлагаемая ими зарплата в том диапазоне, который, как вы знаете, платят другим людям, занимающим рассматриваемую вами должность?».

Важно изучить, сколько платят людям на сопоставимых должностях в сопоставимых компаниях, независимо от того, устраиваетесь ли вы на новую работу или просите о повышении или прибавке к зарплате на своем нынешнем месте, отмечает она.

Эксперт по карьере в Monster предполагает, что лучше всего начать с таких сайтов, как LinkedIn и Glassdoor, а затем расширять круг поиска. «Обратитесь к бывшим коллегам, компаниям в вашей отрасли и национальной организации по вашей профессии, если таковая существует», — сказала она.

Если после проведенного анализа человек считает, что ему предложили низкую зарплату, Орман советует не переживать по этому поводу. По ее словам, это обычная практика среди специалистов по найму — предлагать меньше, чем готова платить компания.

Если менеджер по подбору персонала говорит, что придерживается более низкой зарплаты, но расширенных льгот, «вам не нужно принимать это предложение», — пишет Орман. Продумайте сценарий: «Спасибо за предложение, я действительно ценю эти льготы. Но, исходя из моих исследований, я по-прежнему заинтересован в зарплате не менее $X».

В конечном счете, Орман заявляет, что человек должен сам решать, стоит ли ему жертвовать зарплатой из-за более привлекательных преимуществ. «Просто пообещайте себе, что вы не станете сразу же принимать первое предложение о зарплате, — пишет она. — Менеджер по найму будет в восторге, если вы согласитесь, но только потому, что вы облегчили им работу».

Если после дальнейших переговоров выяснится, что потенциальный работодатель не может удовлетворить требования по зарплате, возможно, человек сможет решить эту проблему с помощью большего отпуска или лучшего офиса.

Специалист по отбору и развитию персонала, основатель карьерного онлайн-сервиса MyResume.ru Борис Сысоев имеет опыт в разработке продукта с нуля. В области его компетенций — построение команды, бизнеса и стартапов в IT. Эксперт ранее рассказал, как и когда лучше просить повышения заработной платы.