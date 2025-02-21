Согласно исследованиям, каждый день человек принимает огромное количество решений. Выбор которого может быть как простым, так и более серьезным. В книге «Вне твоего разума» авторы рассказывают о том, как чрезмерное число вариантов влияет на мозг и предлагают способы справиться с этой ситуацией.

Страх упустить что-то представляет собой негативное эмоциональное состояние, возникающее при сравнении жизни с жизнью других. Это приводит к ощущению недостаточного успеха. Одной из причин такого чувства является широкий выбор, заставляющий человека чаще, задаваться вопросами о правильности принятых решений и сомневаться в них.

Переживания часто возникают из-за «социального сравнения», когда появляется мысль о том, что чей-то выбор оказался лучшим. В условиях современного мира, особенно с развитием социальных сетей, FOMO (психическое состояние, когда человек боится пропустить интересное или важное событие) — стало повсеместным явлением.

Наблюдение за яркой жизнью других людей лишает уверенности в собственных достижениях. В одном из исследований, описанных Чамом, изображен молодой человек, который, глядя на видео о чужом отдыхе, ощущает, что его жизнь не столь интересна.

Даже если человек удовлетворен своим жизненным положением, ощущение, что кто-то другой достиг большего успеха, может привести к разочарованию в собственных выборах. Это показывает тонкую грань между личным счастьем и внешними сравнениями.

Приведенное исследование использует данные из нескольких опросов, где участников спрашивали о степени их счастья, а затем предлагали рассмотреть, как их доход сопоставим с доходами других. Оказалось, что высокий дохода напрямую связан с ростом уровня счастья. При этом чем меньше доход, по мнению человека, тем больше снижается общее ощущение удовлетворенности жизнью.

Чам и Годвин утверждают, что иногда отсутствие выбора может сделать человека более счастливыми. Они предлагают уменьшить количество вариантов, черпая вдохновение из образа жизни буддийских монахов, которые ведут простой и минималистичный образ жизни, располагая меньшим количеством вещей, чем среднестатистический человек.

Сокращая количество возможных решений, буддийские монахи освобождаются от стресса и тревоги, которые часто сопровождают сложные решения. Такой подход может привести к большей ясности, снижая уровень нерешительности и беспокойства.

Важно стремиться к тому, чтобы жизнь была насыщенной возможностями для самореализации, при этом следует избегать выборов, которые могут вызвать разочарование.

Недавно ученые выяснили, что каждый сталкивался с такой ситуацией, когда в разговоре трудно вспомнить какое-то слово, имя или название. В это время создается ощущение, что нужная информация почти на поверхности сознания, но ее все равно не удается поднять. Исследователи изучили, что происходит в мозге в такие моменты, раскрыв несколько важных фактов.