Хотя Леброн Джеймс уже более 20 лет ассоциируется с Nike, он едва не подписал контракт с конкурентом. Джеймс, являющийся наилучшим бомбардиром в истории НБА, рассказал, что его почти соблазнило внушительное предложение Nike на $10 млн. Однако именно отказ от сделки сделал его миллиардером.

Во время учебы в выпускном классе средней школы, прежде чем бросить колледж и отправиться прямиком в НБА, где его забрал клуб из его родного города «Кливленд Кавальерс», Джеймс выбирал между компаниями Nike, Reebok и Adidas для контракта на поставку обуви. Reebok организовала для спортсмена и его матери поездку на встречу с генеральным директором для переговоров.

Леброн Джеймс вспоминает: «Один из представителей компании передал мне чек и сказал: “Если ты не пойдешь ни в какие другие компании, это твое”. Я взглянул на него и увидел $10 млн! Я был всего лишь школьником!». Джеймс не знал, что делать. Он никогда в жизни не видел таких больших денег, но он также не хотел упускать встречи с Nike и Adidas. Поэтому он попросил руководителей оставить его на минуту с мамой, чтобы обдумать предложение.

«Мы с мамой жили в квартире, получив ее по программе помощи Section 8. Но когда я вернулся после встречи, у меня не было ничего, — рассказал он. — Моя мама посмотрела на меня и сказала: “Сын, слушай свою интуицию. Если они предлагают тебе такую сумму, то, возможно, другие компании предложат еще больше”».

Когда они вернулись в комнату, Джеймс вернул чек, сообщив, что хочет рассмотреть все варианты, прежде чем принимать решение. «По дороге домой я хотел заплакать, — признался он братьям Келси. — Я думал о том, что мог бы купить дом на эти деньги!».

Тогда они не осознавали, насколько важным был этот выбор, который принес ему миллиарды в будущем. В конечном итоге Джеймс подписал контракт с Nike, а позже, в 2015 году, заключил пожизненный контракт с этой компанией на сумму, которая, как сообщается, составила миллиард долларов.

Это не единственная история настоящего успеха по совету мамы. В 17 лет Питер Канкро купил магазин сэндвичей Mike’s Subs. Для этого он занял $125 тыс. у своего футбольного тренера. Магазин, который он в итоге переименовал в Jersey Mike’s Subs, сделал его миллиардером.