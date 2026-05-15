Большинство российских сотрудников готовы работать в одной команде с коллегами, имеющими нейроотличия или ментальные расстройства, если это не мешает выполнению рабочих задач. Об этом говорится в исследовании hh.ru и психологической платформы Alter, результаты которого есть у «Инка».

27% опрошенных заявили, что «определенно» согласны работать с такими коллегами, еще 43% — «скорее согласны». Категорически против выступили только 4% респондентов.

Самыми открытыми к нейроразнообразию оказались зумеры. Среди соискателей 18–24 лет почти половина (48%) заявили, что точно готовы работать с коллегами с нейроотличиями. С возрастом готовность обсуждать подобные темы заметно снижается: если среди молодежи за открытый разговор о ментальных особенностях выступают 39%, то среди сотрудников старше 45 лет — лишь 13–15%.

Это соответствует общемировой тенденции. По данным ВОЗ, более 1 млрд человек в мире живут с теми или иными нарушениями психического здоровья, причем такие расстройства обходятся мировой экономике примерно в $1 трлн ежегодно из-за потери продуктивных рабочих дней. Разница в восприятии темы между поколениями фиксируется и за рубежом: исследователи связывают ее с тем, что молодежь росла в среде, где разговоры о ментальном здоровье перестали быть табу — во многом благодаря социальным сетям и публичным дискуссиям.

При этом отношение к раскрытию таких особенностей внутри команды остается неоднозначным. 28% опрошенных считают, что сотруднику не стоит рассказывать о диагнозе, если он не влияет на работу. Еще 17% уверены, что подобные темы вообще неуместны в рабочей среде. И только 24% полагают, что открытость помогает команде лучше понимать друг друга.

Интересно, что сотрудники при этом стали заметно реже обсуждать свое психологическое состояние с HR или руководством. Если в 2024 году об этом рассказывали 23% респондентов, то в 2026-м — уже только 11%.

Двукратное падение показателя само по себе требует объяснения. Исследования организационного психолога Гарварда Эми Эдмондсон показывают, что люди раскрываются в командах только тогда, когда уверены в отсутствии негативных последствий — так называемой психологической безопасности. Без нее программы корпоративной поддержки не работают, и сотрудник скорее воспользуется анонимным сервисом, чем пойдет к HR.

Одновременно работодатели стали активнее предлагать корпоративную психологическую поддержку. По данным hh.ru, число вакансий с упоминанием психологов и программ поддержки ментального здоровья за два года выросло на 71% — с 7 тыс. до более чем 12 тыс.

В Alter считают, что запрос на психологическую безопасность становится частью ожиданий молодых сотрудников от работодателя — наряду с зарплатой, гибридным графиком и соцпакетом.

«Для молодых сотрудников открытость компании к теме ментального здоровья становится важным критерием выбора работодателя», — отмечает клинический директор Alter Анастасия Черткова.

При этом эксперты подчеркивают, что речь идет не о романтизации диагнозов, а о более широком понимании нейроразнообразия в рабочих командах. Исследования Brain Charity и ряда других европейских организаций подтверждают, что при правильно подобранной позиции и поддерживающей среде сотрудники с СДВГ демонстрируют развитую эмпатию, нестандартное мышление и способность глубоко погружаться в интересующие задачи. Люди с расстройствами аутистического спектра нередко отличаются высокой точностью, системным мышлением и способностью удерживать фокус на однотипных задачах там, где нейротипичные коллеги быстро устают. Именно эти качества привлекают технологические компании: например, SAP с 2013 года реализует программу Autism at Work и сегодня трудоустраивает более 200 нейроотличных сотрудников по всему миру на позиции в разработке, тестировании ПО и аналитике.

В России аналогичный опыт есть у ИТ-компании «МВС Груп»: с 2020 года она целенаправленно нанимала людей с РАС на задачи, связанные с обработкой данных и обучением нейросетей. К 2023 году в компании работали 14 сотрудников с аутизмом, а сам проект победил в номинации «Корпоративная социальная ответственность» премии IT HR Awards. По итогам пилота «МВС Груп» разработала методику инклюзивного найма и открыла ее для других российских ИТ-компаний.

Запрос на психологическую поддержку со стороны сотрудников продолжает расти. По данным Alter, за последний год число сессий с психологами у корпоративных клиентов увеличилось на 13,4%.

Что это значит для бизнеса

Работодателям все чаще приходится конкурировать не только зарплатами, но и качеством рабочей среды. Для части молодых сотрудников отношение компании к ментальному здоровью и психологической безопасности становится таким же фактором выбора, как гибкий график или ДМС. На этом фоне корпоративные психологи и программы поддержки постепенно превращаются из «необязательного бонуса» в полноценный HR-инструмент удержания сотрудников.

При этом у нейроинклюзии есть и сугубо прагматичное измерение: на фоне острого дефицита кадров расширение пула найма за счет нейроотличных кандидатов становится не благотворительностью, а конкурентным преимуществом. Российские компании, уже сделавшие этот шаг, обнаружили, что при грамотной адаптации рабочих процессов такие сотрудники показывают высокую эффективность и низкую текучесть.

