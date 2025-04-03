Не секрет, что искусственный интеллект вносит значительные изменения в рабочие процессы. Фактически, примерно две трети вакансий, размещенных на Indeed, требуют навыков, которые ИИ мог бы выполнять на отлично, говорит генеральный директор платформы поиска работы Крис Хайамс.

Однако это не значит, что следует опустить руки и готовиться к тому, что ИИ-боты отнимут работу: по словам Хайамса, существует множество задач, которые ИИ не способен выполнять, и еще больше задач, для которых он никогда не будет готов.

«Каждый месяц к нам на Indeed заходят более 300 миллионов соискателей, и есть много беспокойства о том, поможет ли ИИ или помешает рабочим местам», — говорит Хайамс, добавляя, что часть этих беспокойств напрасна.

Он также отметил, что по состоянию на февраль 2025 года на Indeed не было ни одной вакансии, которую ИИ мог бы выполнять полностью самостоятельно.

«ИИ может очень хорошо считать. Но он не может хорошо делать внутривенные инъекции, — говорит Хайамс. — Нельзя полностью исключить специалистов по работе с клиентами или заменить их искусственным интеллектом».

Генеральный директор Siemens Роланд Буш в недавнем интервью главному редактору LinkedIn Дэну Роту привел в пример медсестер. Siemens разработала продукты на базе искусственного интеллекта, которые могут выполнять некоторые не требующие высокой квалификации административные и физические задачи, которые в настоящее время занимают значительную часть времени, которое медсестры тратят на пациентов, например, написание документов и «передвижение кроватей», сказал Буш.

«Таким образом, вы убираете эту работу по перемещению пациентов с кровати и [создаете больше] продуктивного времени для медсестры, — сказал он. — Вы не заменяете человека роботом, а лишь часть работы, которую выполняет человек».

Согласно новому исследованию лаборатории Indeed Hiring Lab, термины, связанные с генеративным ИИ — технологией создания контента, лежащей в основе все более популярных чат-ботов, таких как ChatGPT, — встречаются лишь примерно в трех из 1000 объявлений.

Тем не менее, поскольку сфера труда становится все более технологичной, сотрудникам важно оттачивать человеческие или «мягкие» навыки, которые искусственный интеллект не может воспроизвести.

Такие сильные стороны, как эмпатия и сострадание, принятие решений, командная работа и сотрудничество, останутся высоко ценимыми на рабочем месте в течение многих лет, говорит Хайамс. Он сам ценит потенциальных сотрудников, которые обладают «любопытством и адаптивностью». Его привлекают люди, которые настолько страстно интересуются темой, что полностью посвящают свое время и внимание ее изучению.

Также стоит развивать свой эмоциональный интеллект, который помогает понимать и управлять своими чувствами и эффективно общаться. Компании ищут сотрудников, которые могут принимать и применять конструктивную обратную связь, вести критические беседы, эффективно представлять идеи и управлять конфликтами на рабочем месте, сказал Терри Петцольд, рекрутер с более чем 25-летним стажем.

«Я скажу вам, где будущее, — сказал он. — Оно даже не обязательно в сфере технологий. Оно в гибких навыках. Оно в эмоциональном интеллекте. Общие навыки EQ, которые мы замечаем, на самом деле связаны с общением с другими людьми и способностью преодолевать трудности и выходить из них невредимыми».

Основатель сети ресторанов Shake Shack Дэнни Мейер считает подбор персонала одной из ключевых составляющих своей работы. По его словам, когда он нанимает новых сотрудников — от финансовых директоров до посудомойщиков, — он ищет определенный набор черт. Мейер назвал шесть эмоциональных навыков, на которые обращает внимание в первую очередь.