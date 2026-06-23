Канзас-Сити ожидает около 650 тыс. гостей в период чемпионата мира по футболу, во время которого город примет шесть матчей. Власти решили направить часть туристического потока к местному бизнесу и открыли в здании Union Station торговую площадку City of Entrepreneurs Marketplace. Она объединила более 100 компаний, художников, производителей, продавцов еды и других представителей местного бизнеса.

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Проект организовали администрация Канзас-Сити и городская Корпорация экономического развития. На площадке продают винтажную одежду, украшения, косметику, продукты питания и товары местных брендов. Среди участников оказались как начинающие предприниматели, так и уже известные в городе компании, включая Ruby Jean’s Juicery и Oh My Gooey KC.

Маркет разместился в выставочном зале Union Station в нескольких минутах ходьбы от Фестиваля болельщиков FIFA у Мемориала Свободы. Такое расположение дает местным брендам доступ к потоку иностранных гостей и возможность выйти далеко за пределы привычной аудитории.

Владелица бренда аксессуаров Jolie Franc Коллин Хассан представила прозрачные сумки, которые разрешено проносить на стадионы, шарфы с флагами стран — участниц турнира и браслет с символикой Канзас-Сити. Она также создала «стену историй», где посетители отмечают места, откуда приехали. По словам предпринимательницы, интерес превзошел ее ожидания. Одним из покупателей стал болельщик, прилетевший из Индии поддержать сборную Нидерландов.

Бриттани Коулман представляет Honeybee Apothecary через местный кооператив Porter House KC, который каждую неделю отдает торговое место новому бизнесу. Предпринимательница рассчитывает, что чемпионат поможет сделать бренд известным не только в Канзас-Сити, но и за пределами США. Для Honeybee Apothecary это первый полный год работы в постоянном режиме.

Чемпионат изменил аудиторию и у продавцов винтажной спортивной одежды. Джексон Конроу и Джонатан Уэллс из Martin City Vintage и Racing Club обычно работают с местными подростками и молодыми взрослыми. Во время турнира их продукцией заинтересовались более старшие покупатели и гости из других стран.

Участники проекта надеются, что знакомство с международной аудиторией продолжит приносить им заказы и после окончания чемпионата. Пока основной эффект выражается в росте посещаемости маркета и внимании к брендам, которые прежде были известны главным образом местным покупателям.

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