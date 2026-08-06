Казахстан готовится встроить искусственный интеллект в школьную программу с первого класса. Для этого власти пересмотрели государственный стандарт образования, типовые учебные планы и программы. ИИ-темы охватят все возрастные группы — от цифровой безопасности в начальной школе до машинного обучения и прикладной криптографии в старших классах.

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Работу над реформой начали после поручения президента Касым-Жомарта Токаева, данного на Республиканской августовской конференции педагогов в 2025 году. Затем, в ноябре 2025-го, в Казахстане приняли закон «Об искусственном интеллекте», а в мае 2026-го Токаев подписал указ о внедрении ИИ в систему среднего образования. Эти документы стали основой для обновления школьных программ.

ИИ-темы встроят в уже знакомые школьникам предметы, одновременно изменив их названия. В 1–4-х классах курс «Цифровая грамотность» будет называться «Цифровая грамотность и искусственный интеллект», а в 5–11-х «Информатика» — «Информатика и искусственный интеллект».

Но дело не только в новых названиях. В программы добавили несколько разделов об искусственном интеллекте и 43 цели обучения. Из них 17 относятся к 1–4-м классам, 14 — к 5–9-м и еще 12 — к 10–11-м.

В 1–4-х классах дети познакомятся с ИИ на простых примерах из повседневной жизни, а также узнают, как безопасно вести себя в интернете и защищать персональные данные. В 5–9-х классах школьников будут учить использовать ИИ в учебе, грамотно формулировать запросы, критически оценивать ответы нейросетей и соблюдать принципы кибербезопасности и академической честности.

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Для 10–11-х классов подготовили раздел «Управление данными и искусственный интеллект». Здесь темы уже сложнее — машинное обучение, нейронные сети, анализ данных и прикладная криптография. Старшеклассников будут знакомить не только с возможностями ИИ-сервисов, но и с базовыми принципами работы таких систем.

В Министерстве просвещения объясняют, что задача обновления — научить школьников не просто пользоваться искусственным интеллектом, а применять его осознанно, эффективно и ответственно.

Обновленные программы апробировали в школах в прошлом учебном году. Они получили положительное экспертное заключение и сейчас проходят процедуру утверждения. Параллельно министерство готовит для учителей методические рекомендации по эффективному и безопасному применению искусственного интеллекта на уроках.

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