Государственный совет Китая опубликовал пятилетний план внедрения искусственного интеллекта на всех уровнях образования — от начальной школы до университетов. Документ закрепил ИИ-грамотность в качестве одной из базовых компетенций учащихся и вписался в курс председателя КНР Си Цзиньпина на укрепление технологического лидерства страны.

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Согласно плану, ИИ-образование должно охватить все ступени обучения. Власти намерены не только повышать грамотность школьников и студентов в этой сфере, но и формировать у них навыки выявления и решения задач с помощью новых технологий. Госсовет поручил региональным властям обеспечить практическое внедрение инициативы.

Образовательная реформа стала частью более широкой стратегии Пекина, направленной на укрепление позиций Китая в ключевых технологических отраслях. Западные страны продолжают ужесточать экспортные ограничения на поставки передового оборудования, поэтому китайские власти ускоряют подготовку собственных специалистов, которые должны снизить зависимость страны от зарубежных разработок и технологий.

При этом власти стремятся совместить рост производительности, который должно обеспечить внедрение ИИ, с сохранением стабильности на рынке труда и защитой занятости.

Такая задача особенно важна из-за сохраняющейся высокой безработицы среди китайской молодежи. Ранее министерство образования страны уже рекомендовало университетам расширять подготовку в области ИИ, рассматривая ее как один из инструментов повышения занятости выпускников.

Параллельно с образовательной реформой китайские суды рассмотрели несколько трудовых споров и вынесли решения, согласно которым компании не могут увольнять сотрудников исключительно ради их замены системами искусственного интеллекта.

В совокупности эти меры отражают стремление Пекина решать сразу две задачи — усиливать позиции Китая в технологической конкуренции с США и одновременно сдерживать социальные последствия автоматизации, не допуская резкого высвобождения работников.

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