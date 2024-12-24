Казахстанская компания Fix Price зарегистрировала юридическое лицо АО «Фикс прайс». Ее генеральным директором стал Владимир Погонин, который также возглавляет операционную «дочку» компании в России — ООО «Бест прайс». По данным ЕГРЮЛ, уставной капитал АО «Фикс прайс» составляет 100 млн руб.

Гендиректор группы Fix Price Дмитрий Кирсанов в отчете за третий квартал отмечал, что компания рассматривает возможность получение листинга для основного операционного актива ритейлера на Мосбирже.

Fix Price – одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. В ноябре 2023 года акционеры сети группы одобрили редомициляцию головной структуры компании (Fix Price Group PLC) с Кипра в Казахстан на территорию Международного финансового центра «Астана».

Расписки Fix Price имеют первый уровень листинга на Мосбирже, но с 3 января они будут переведены в третий уровень наряду с другими квазироссийскими компаниями. Покупать бумаги смогут только квалифицированные инвесторы.

Напомним, что в 2025 году Московская биржа переведет акции не переехавших в Россию компаний в третий эшелон, что подразумевает понижение их статуса. Представители сообщили, что такие бумаги будут «доступны для покупок только квалифицированным инвесторам».