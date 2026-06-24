Искусственный интеллект постепенно входит в повседневную работу российских компаний, однако его внедрение тормозит нехватка специалистов, способных интегрировать новые решения в действующую инфраструктуру. При этом многие сотрудники уже освоили ИИ-инструменты, но работодатели пока не нашли полноценного применения их навыкам.

Согласно опросу Банка России среди 14,7 тыс. нефинансовых организаций, ИИ уже используют около 14% предприятий, а еще каждое пятое планирует внедрить такие технологии.

Активнее всего ИИ внедряли компании из сферы услуг — такие решения используют 20% организаций. В добывающей отрасли, промышленности и строительстве их применяют по 14% предприятий, а в торговле — 13%. Чаще всего бизнес задействует ИИ в маркетинге, продажах, производстве и управлении персоналом.

Компании используют ИИ для обработки больших массивов данных и нормативных документов, подготовки деловой переписки и рекламных материалов, подбора сотрудников, распределения задач и контроля качества продукции и услуг.

Главным эффектом от внедрения ИИ компании называют рост производительности труда. Его отметили 35% участников опроса. Еще 11% сообщили об увеличении прибыли, а 7% — о сокращении численности персонала. По оценке ведущего научного сотрудника Президентской академии Петра Отоцкого, генеративные модели помогают сотрудникам выполнять задачи в среднем на 15% быстрее.

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При этом навыки сотрудников пока востребованы бизнесом не в полной мере. Согласно исследованию Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, основанному на опросе Росстата, работать с ИИ умеют 37,5% занятых россиян. Базовыми навыками обладают 22,7% работников, средним уровнем — 11,7%, а продвинутыми компетенциями, включая разработку и сопровождение ИИ-систем, — 3,2%.

По словам эксперта Cloud X Кирилла Смеловеца, нехватка специалистов с продвинутыми компетенциями мешает компаниям переходить от отдельных экспериментов к полноценному внедрению ИИ. Новые инструменты необходимо связать с корпоративными системами управления, документооборотом, внутренними базами знаний и средствами информационной безопасности.

Однако лишь 4,9% опрошенных Росстатом сообщили, что работа с ИИ входит в круг их обязанностей. В НИУ ВШЭ назвали это «феноменом опережающего освоения». Сотрудники осваивают новые технологии быстрее, чем работодатели находят способ встроить их в рабочие процессы.

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