OpenAI представила для ChatGPT Enterprise расширенную аналитику и новые инструменты контроля расходов. Корпоративные клиенты смогут подробнее отслеживать использование ИИ-сервисов, распределять кредиты между подразделениями и сотрудниками и держать под контролем растущие затраты на технологии.

Mariia Shalabaieva, Unsplash

Обновление появилось в период, когда компании стали активнее внедрять искусственный интеллект в рабочие процессы. Чем шире сотрудники используют такие инструменты, тем важнее для бизнеса понимать, кто и в каком объеме расходует вычислительные ресурсы и во сколько это обходится.

В рамках обновления OpenAI расширила возможности административной консоли — панели управления ChatGPT Enterprise. Теперь администраторы смогут подробнее отслеживать расход кредитов в ChatGPT и Codex с разбивкой по пользователям, продуктам и моделям ИИ.

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Компании смогут следить за динамикой потребления, определять самых активных пользователей и видеть, для каких задач сотрудники чаще всего обращаются к ИИ.

OpenAI также добавила более гибкие настройки бюджета. Корпоративные клиенты смогут задавать единый лимит кредитов для всего рабочего пространства, а затем устанавливать отдельные ограничения для подразделений и конкретных сотрудников.

Сотрудники, которым не хватает выделенного объема, смогут проверить, сколько кредитов они уже использовали, и запросить повышение лимита, указав, для чего им нужны дополнительные ресурсы.

В OpenAI сообщили, что обновленные инструменты уже доступны корпоративным клиентам. В компании рассчитывают, что они помогут бизнесу расширять использование ИИ, точнее планировать бюджет и избегать непредсказуемого роста затрат.

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