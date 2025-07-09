За два года доля нелегальных копий кинопремьер в интернете выросла до 50% от общего проката. Пиратские ресурсы предлагают как российские, так и зарубежные фильмы, однако иностранные новинки появляются в свободном доступе в восемь раз чаще. Легальные игроки рынка опасаются, что рост пиратства негативно скажется на кассовых сборах и приведет к увеличению расходов на защиту авторских прав.

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Согласно данным исследования F6 (бывшая Group-IB), за первые пять месяцев года количество фильмов, появляющихся на пиратских платформах в день премьеры, увеличилось на 5% в годовом исчислении и на 21% по сравнению с 2023 годом. В России 51% кинопремьер сразу попадает в нелегальный доступ.

Хотя пираты распространяют и российские, и зарубежные ленты, доля иностранных новинок значительно выше. Среди самых востребованных пиратских копий за январь–май — российский фильм «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко, а также зарубежные картины «Аларум» Майкла Полиша и «Обезьяна» Оза Перкинса, экранизация рассказа Стивена Кинга.

Несмотря на снижение доходов пиратских сервисов в течение последних шести лет, объем нелегального контента продолжает расти. В 2024 году российский рынок пиратского видео сократился на 4%, составив $36,4 млн, а трафик на нелегальные платформы уменьшился почти на 4%. Однако количество пиратских доменов выросло на 37,5%, достигнув 110 тысяч, причем 94% из них связаны с видеоконтентом.

По мнению экспертов «МТС Медиа», одной из причин роста пиратства стало увеличение числа стриминговых сервисов и эксклюзивного контента для них.

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После ухода крупных международных кинокомпаний легальные поставки зарубежных фильмов в Россию резко сократились. Онлайн-кинотеатры не могут приобретать новые премьеры или продлевать лицензии, в то время как пираты активно расширяют свои библиотеки, привлекая зрителей.

Пользователи редко скачивают копии низкого качества, а контент в HD-формате сложно получить до официального релиза. Основные утечки происходят уже после кинопроката.

Юлия Голубева, заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга», связывает рост пиратства с недостаточной ответственностью за нарушение авторских прав и ограниченным действием антипиратского меморандума. Это может привести к падению кассовых сборов и увеличению затрат на защиту контента.

Директор департамента новых технологий J’son & Partners Дмитрий Колесов отмечает, что основным источником пиратства остаются зарубежные фильмы, которые часто попадают в сеть через Казахстан.

Российский контент распространяется реже благодаря эффективности антипиратских мер, тогда как иностранные ленты остаются практически незащищенными.