Четверть самозанятых специалистов в России зарабатывает более 100 тыс. рублей в месяц после уплаты НДФЛ. При этом большинство продолжают вкладываться в образование: почти 90% уже проходили онлайн-курсы или собираются сделать это. Такие данные получила образовательная платформа GetCourse, опросив более 1,2 тыс. самозанятых специалистов в возрасте от 18 до 50 лет из разных регионов страны.

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По данным исследования, около 75% респондентов ежемесячно получают от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Еще 15% зарабатывают от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а 10% — от 200 тыс. до 300 тыс. руб. Таким образом, доход выше 100 тыс. рублей имеют 25% участников опроса.

«По нашим данным, три четверти специалистов на фрилансе стабильно зарабатывают от 50 до 100 тыс. руб. в месяц, а каждый четвертый уже вышел за планку в 100 тыс. Для многих это уже осознанный выбор в пользу более гибкого дохода», — уточнила Дарья Наумова, директор по внешним коммуникациям GetCourse.

Интерес к онлайн-обучению среди участников исследования оказался высоким, хотя в большинстве случаев речь пока шла о планах. Еще 36% уже имеют такой опыт, а 4% впервые начали учиться онлайн в этом году. Никогда не пользовались онлайн-курсами лишь 8% респондентов.

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Среди тех, кто собирается учиться, треть готовы потратить на обучение от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Еще 30% рассчитывают уложиться в сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб, 22% — менее чем в 10 тыс. руб, а 15% готовы вложить в образование более 50 тыс. руб.

Желание увеличить доход и личный интерес оказались двумя главными мотивами для обучения — каждую из этих причин выбрали по 26% респондентов. Еще по 22% участников хотели расширить набор навыков в своей профессии или освоить новую специальность.

Наиболее востребованными направлениями обучения стали ИТ-курсы (24%), работа с нейросетями и иностранные языки (по 15%). Также участники исследования проявляют интерес к психологическим программам (13%), дизайну (9%), маркетингу (6%), курсам по здоровью и фитнесу (6%).

Если бы онлайн-курсы потребовались для смены профессии, 56% респондентов выбрали бы ИТ-специальности. Еще 33% хотели бы стать психологами или коучами, 7% — нутрициологами или диетологами, а 4% — дизайнерами.

Что это значит для бизнеса

Данные исследования косвенно указывают на то, что самозанятость перестает быть временным способом заработка. Значительная часть опрошенных уже вышла на довольно приличный заработок и продолжает инвестировать в обучение, рассматривая его как инструмент роста доходов или смены специализации. Это создает устойчивый спрос на программы профессиональной переподготовки, особенно в ИТ и смежных цифровых направлениях.

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