Правительство утвердило критерии, по которым самозанятые и индивидуальные предприниматели смогут работать с одним заказчиком через цифровые платформы в рамках платформенной занятости. Постановление вступит в силу 1 октября 2026 года одновременно с законом о платформенной экономике.

Scott Graham/Unsplash

Новые правила коснутся сервисов, через которые компании находят исполнителей для разовых задач, подработки и проектной занятости. Они должны сделать отношения между платформами, заказчиками и исполнителями прозрачнее, а также помочь отличать платформенную занятость от трудовых отношений.

Главным критерием станет продолжительность работы с одним заказчиком. Платформы будут отслеживать, сколько времени исполнитель тратит на выполнение его заказов. Если нагрузка превышает 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд, площадка должна будет приостановить дальнейшую выдачу заказов в этой связке. При этом самозанятый или ИП сможет продолжить работу с другими заказчиками, число которых ограничивать не будут.

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Новые требования затронут широкий круг отраслей. В перечень вошли строительство, складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, оптовая и розничная торговля, обслуживание зданий и придомовых территорий, производство продуктов питания и общепит, операции с недвижимостью, образование, ИТ и разработка программного обеспечения, кадровый аутсорсинг и подбор персонала, реклама и маркетинговые исследования, сухопутные перевозки, а также спорт, отдых и развлечения.

Постановление будет действовать до 1 октября 2032 года. В правительстве рассчитывают, что новые критерии сделают взаимодействие платформ, заказчиков и исполнителей прозрачнее и помогут сохранить баланс между гибкой занятостью и защитой прав работников.

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