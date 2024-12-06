Средняя площадь квартиры россиянина составляет 52 кв. м, а средний размер частного дома — 79 кв. м. Таковы результаты исследования аналитического центра «НАФИ». Опрос был проведен в сентябре 2024 года среди 1 тыс. граждан в возрасте от 18 лет. Большинство опрошенных живут в квартирах (67%), оставшаяся часть (33%) — в собственных домах.

Исследование показало, что у 12% россиян, проживающих в многоквартирных домах, площадь жилья меньше 35 кв. м. Однако большинство (79%) респондентов имеют более просторное жилье — от 35 до 80 кв. м и выше.

Так, 37% участников опроса, проживающих в городе, имеют квартиры площадью 35–50 кв. м, а чуть больше четверти (26%) — 51–65 кв. м. У 12% россиян размер жилья от 66 до 80 кв. м, а у 4% еще больше.

Среди владельцев частных домов 19% проживают на площади более 50 кв. м. А у половины (53%) респондентов размер жилья от 50 до 100 кв. м. Еще у 7% дома от 101 до 150 кв. м, а у 6% опрошенных площадь загородной недвижимости превышает 150 кв. м.

По данным правительства, обеспеченность россиян жильем в 2024 году составила 29 кв. м на человека. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в 2030 году этот показатель должен составить не менее 33 кв. м, а к 2036 году вырасти до 38 кв. м. Кроме того, к 2030 году предусмотрено и обновление жилищного фонда на 20% относительно 2019 года.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2024 года российские девелоперы задерживали сдачу жилья в среднем на 7,2, а во втором квартале — на 8,4 месяца. В третьем и неполном четвертом квартале показатели стали снижаться и составили 5,5 месяца и 5,9 месяца соответственно.